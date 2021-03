Giammattei elige a Leyla Lemus como magistrada de la CC

El presidente Alejandro Giammattei designó este miércoles a Leyla Lemus como magistrada titular a la Corte de Constitucionalidad (CC) y a Juan José Samayoa Villatoro como magistrado suplente.

___

___

Lemus actualmente es la secretaria general de la Presidencia y fue impulsada por el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel.

Samayoa Villatoro es abogado con más de 10 años de experiencia y fue promovida por el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo.

El único voto disidente en la elección fue el del vicepresidente Guillermo Castillo, quien señaló que hubo poca transparencia en el proceso, debido a que en la convocatoria no se especificó qué documentos debían presentar los aspirantes.

El presidente @DrGiammattei y el vicepresidente @GuilleCastilloR discuten durante la sesión en la que está previsto elegir magistrados de la @CC_Guatemala. Castillo señala poca transparencia en el proceso. @soy_502 pic.twitter.com/Nd3i6DjaAF — José Miguel Castañeda (@JoseCSoy502) March 10, 2021

"Se decía claramente en la convocatoria presentar propuestas, pero no acompañar este, este, este y este requisito. De lo contrario hay una convocatoria mal hecha y que viene, de alguna forma, con la falencia para que un candidato pueda presentar un expediente completo. Eso me parece bajo, poco transparente y que no llena los requisitos ni legitima una elección tan seria que corresponde al Consejo de Ministros". dijo Castillo.

"Me parece extraño la opinión, viniendo de un abogado, que debe conocer la Constitución", respondió Giammattei y añadió que no habría proceso de elección sino de una designación. Acto seguido, el mandatario nombró a Lemus como magistrada.

El presidente @DrGiammattei recuerda que hace cinco años, el vicepresidente @GuilleCastilloR fue candidato a magistrado de la @CC_Guatemala. Castillo dice que en esa ocasión sí hubo claridad de los documentos que debía presentar. @soy_502 pic.twitter.com/ZIAZdSKq8c — José Miguel Castañeda (@JoseCSoy502) March 10, 2021

Los otros candidatos

En la elección únicamente se aceptaron tres de las propuestas presentadas. Además de los dos abogados que ganaron, también se consideró el expediente del secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávila, quien fue propuesto por el ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez.

En la reunión se descartó las candidaturas del expresidente de la CC, Roberto Molina Barreto; el de la abogada Zoila Villela; y 11 postulados por el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Nils Leporowski, porque no fueron postulados por ningún miembro del Consejo de Ministros.

Además se descartó, por no presentar expediente completo, las candidaturas de Rogelio Zarceño, Patricia Gámez, Mynor Par, Delia Dávila, Erika Aifán, Luis Donado, Pablo Xitumul, Astrid Lemus. También se descartó un listado presentado por la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), debido a que solo se incluyeron los nombres.