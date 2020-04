Giammattei explica cómo multarán a quien no utilice mascarilla

A partir de este lunes es obligatorio el uso de mascarillas y quien no la use será multado. El presidente Alejandro Giammattei explicó cuál será el criterio que utilizará el Ministerio de Salud para sancionar a los ciudadanos.

En una entrevista en el programa "A Primera Hora", de Emisoras Unidas, Giammattei explicó que se basaron en el Código de Salud en sus artículos 216 y 219 donde se establecen multas por propagar la pandemia entre 2 y 150 salarios mínimos.

Esto implica multas desde los 7 mil quetzales (Q7,000) hasta los 450 mil quetzales (Q450,000). Sin embargo, el Gobernante explicó que para las disposiciones por el coronavirus en el país se impondrán multas hasta los 150 mil quetzales (Q150,000), es decir 50 salarios mínimos.

“Si yo no uso mascarilla y ando en la calle y no soy portador del virus voy a ser sujeto a una multa de dos salarios mínimos. Si yo tengo un restaurante (ejemplo) y hay norma que no debo atender en el lugar y solo dar servicio para llevar. Pero, no hago caso y resulta que estoy contaminado y contamino a todos mis clientes, esa persona se hace sujeta a la multa mayor”, agregó Giammattei.

Pacientes con Covid-19

Además, el Gobernante explicó que las personas diagnosticadas con coronavirus y que sean enviadas a sus residencias a resguardarse, deben usar obligadamente mascarilla.

“Hay un protocolo de salud de aislamiento para algunos pacientes que no requieran hospitalización. Ellos deben usar mascarilla porque si contagian a los miembros de su familia también serán multados. Incluso en los hospitales, los pacientes positivos están usando mascarilla", agregó Giammattei.