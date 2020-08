Luego de ser cuestionado sobre la discordia de Guatemala por las vacunas de Rusia, el presidente Alejandro Giammattei aseguró que el país está en la disposición de adquirir cualquier cura para el Covid-19, pero "no será un centro para que los países hagan sus pruebas".

La disyuntiva ocurrió luego que el presidente Giammattei y la Cancillería aseguraran que se solicitarían vacunas de Covid-19 a Rusia, pero la Secretaria de Comunicación de la Presidencia, Francis Masek, dijo que no se había contemplado, debido a que aún le hacen falta estudios.

"Nosotros nos opusimos a que Guatemala fuera a ser un centro de pruebas. No queríamos que nos convirtieran en un país donde se probara una vacuna. No se lo vamos a permitir, así sea de Rusia o de otro país", sentenció Giammattei, al finalizar un acto protocolario de entrega de 278 escritorios para el Ministerio de Educación.

Y justificó: "La experiencia de ensayos en Guatemala, nos hace remontarnos a los años 50, cuando se hicieron las pruebas contra la sífilis en personas que estaban recluidas en centros psiquiátricos o en prisión, y trajo como consecuencia la muerte de personas. Por ese antecedente, nuestro Gobierno tomó la decisión de no prestarnos a eso".

De acuerdo con el mandatario, es probable que en el primer trimestre del próximo año se tenga una vacuna. "Si eso fuera así y ya estuviera certificado, no lo dudaría; pero si es el ensayo y no está certificado, no será así", detalló.

Y adelantó que Israel está próximo a entrar en la fase III de la vacuna y que estará lista pronto y por ser Guatemala un aliado, al momento de tener la certificación se compartirá con el país.