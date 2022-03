Giammattei: "No estamos comprando ninguna vacuna de Rusia"

A pesar que existe un contrato inicial firmado con Rusia por 4 millones de dosis de Sputnik Light, el presidente Alejandro Giammattei aseguró que no están comprando más vacunas a ese país.

EN CONTEXTO: Los 4 millones de vacunas Sputnik que aún deberían llegar al país

El presidente Alejandro Giammattei aseguró, durante una conferencia de prensa, que no están comprando más vacunas de la marca Sputnik contra el Covid-19, esto después de las miles de dosis que se vencieron.

"Quiero ser enfático: no estamos comprando ninguna vacuna de Rusia porque efectivamente no hay forma que se pueda ni trasladar de Rusia ni nosotros", aseguró el mandatario.

Además, indicó que se encuentran analizando la suspensión del contrato por la situación que vive Rusia en la guerra que mantiene con Ucrania y que la Sputnik Light no se puede utilizar en el país.

"Por lo tanto, ya se está considerando, haciéndose los análisis jurídicos para la suspensión de ese contrato porque simple y sencillamente por la situación, no podemos nosotros. La Sputnik Light no la podemos utilizar en Guatemala (...) Quiero ser enfático en eso, porque ayer un honorable diputado al Congreso de la República diciendo que nos vamos a gastar 400 millones de quetzales en vacunas Sputnik Light. No es cierto, mentira", aseveró el mandatario.

Vacunas vencidas

El 28 de febrero se vencieron más de 1 millón (1,062,412) de vacunas de la marca Sputnik, lo equivalente a Q84.3 millones en pérdidas, según confirmaron las autoridades de Salud, en aquel momento.

En esa oportunidad, Francisco Coma, ministro de Salud, indicó que el vencimiento de las dosis es un fenómeno que se ha presentado a nivel mundial y que es una situación compleja porque el periodo de caducidad es muy corto.

Se tiene previsto que en marzo también caduquen otros lotes de vacunas contra el Covid-19 de otras marcas.

A finales de febrero pasado, el Ministro de Salud, Francisco Coma, indicó que en el contrato que se firmó con los rusos por las vacunas Sputnik, aún estaban pendientes 4 millones de dosis que llegarían entre el 2022 y el 2023.