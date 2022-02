Los 4 millones de vacunas Sputnik que aún deberían llegar al país

A pesar de que las vacunas Sputnik Light no cuentan con registro de emergencia, fueron negociadas 4 millones de dosis que llegarían a Guatemala entre el 2022 y el 2023, como parte del contrato inicial con los rusos.

EN CONTEXTO: Diputados piden declarar lesivo el contrato con los rusos por vacunas Sputnik V

Durante una conferencia de prensa, el Ministro de Salud, Francisco Coma, indicó que en el contrato que se firmó con los rusos por las vacunas Sputnik, aún están pendientes 4 millones de dosis que llegarían entre el 2022 y el 2023.

Según Coma, encontraron un contrato con condiciones generales, la primera parte estaba supeditada al cumplimiento de la entrega de 8 millones de dosis, se renegoció en el proceso de continuidad del contrato con la proyección del compromiso inicial y se establecieron entregas para el 2022 y 2023.

"Nosotros en este momento tenemos dos aspectos sobre la mesa en consideración y con nuestras áreas del Viceministerio Técnico y la parte jurídica del Ministerio. Lo primero que necesitamos es que esta vacuna, la que se ofrece para continuar con los procesos de vacunación de acuerdo con el contrato que se estableció, debe tener un registro de emergencia y aún no se ha dado este proceso", afirmó Coma.

El jefe de la cartera de Salud resaltó que desde octubre iniciaron una serie de conversaciones con los representantes de la vacuna Sputnik e hicieron algunas solicitudes. Entre ellas, la reposición de las vacunas a punto de vencer, a lo que respondieron en ese momento, que las vacunas estaban teniendo una ampliación de vida media útil.

"Pero a pesar de esto, nosotros estuvimos permanentemente insistiendo en el cambio de vacunas (...) Hemos venido permanentemente en requerimientos de cambio y viendo algunos aspectos relacionados con el poder llegar a un buen fin, pero desgraciadamente los términos digamos no fueron escuchados, en base a las características del contrato", afirmó Coma.

La negociación ya está hecha

Según Coma, la negociación, a pesar de que las vacunas Sputnik Light no cuentan con registro de emergencia, ya fue hecha y están buscando alternativas para buscar mecanismos para solucionar el problema.

"Es que mire, la negociación está dada (...) Nosotros nos encontramos con una negociación que está sobre la mesa. No significa que nosotros no estemos buscando las alternativas suficientes para poder de alguna manera buscar mecanismos para dar solución a un problema que entendemos no solo corresponde a continuidad del contrato", reiteró Coma.

El funcionario dijo que en su momento, los contratos fueron entregados a los órganos fiscalizadores para que les dieran seguimiento a los mismos. También destacó que no existe un mecanismo que anticipe el pago, sino que en caso no se solucionara a la situación, podría ser un argumento jurídico para ver que camino se le da al contrato.

Estas fueron sus declaraciones:

Piden que se declare lesivo el contrato

Diputados que integran el Grupo Parlamentario de Oposición solicitaron al presidente de la República, Alejandro Giammattei, que declare lesivo el contrato por las vacunas Sputnik V.

"Declararlo lesivo, no seguir gastando los recursos de Guatemala en estas vacunas y aplicar las que sí están siendo aceptadas más por la población, que son las de las demás farmacéuticas. Señor Presidente de la República póngase la mano en la consciencia, declare lesivo ya este contrato", afirmó la diputada Karina Paz.

Esto después de que este lunes 28 de febrero se vencieran un total de 1,062,412 dosis del fármaco ruso, lo equivalente a Q.84.3 millones.