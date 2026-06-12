¡Se graba a sí mismo! Molestia por “influencers” que graban en el Mundial

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Los "influencers" fueron puestos en una zona preferencial en el estadio de México para presenciar el primer encuentro del Mundial 2026.

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Durante el juego de apertura del Mundial 2026, el 11 de junio, se registró un momento polémico protagonizado por la grabación de un influencer, lo que ha generado desacuerdo en redes sociales sobre el comportamiento de estas personas durante el torneo.

En el momento en que México anotó el segundo gol ante Sudáfrica, el influencer Mark del Águila realizaba una transmisión por medio de redes sociales.

Mark del Águila es conocido por su contenido en Instagram y Tik Tok sobre fútbol y su pasión hacia el Club América.

En el video, el influencer decidió grabarse a sí mismo en lugar de enfocar el gol de Raúl Jiménez, anotación que permitirá la victoria de México en este primer encuentro del torneo.

Además, Del Águila ocupaba un espacio de una "zona preferencial" en donde se había asignado a los influencer para compartir estos momentos al estar tan cerca de los futbolistas.

Incluso, los jugadores se acercaron a celebrar junto al público donde se encontraba Del Águila, quien al estar grabándose a sí mismo dejo de compartir con ellos la alegría de este momento.

apareció el tiktok del pelotudo este y es todavia peor que lo q me imaginaba pic.twitter.com/qsCJCoutUt — Peñargrol (@CAPArgento__) June 12, 2026

El hecho ha generado indignación entre los fanáticos del fútbol y a cientos de espectadores, debido a que la escena fue transmitida en televisión.

Las críticas hacia el influencer y otro joven, quienes protagonizaron el momento al celebrar con el celular frente a sus rostros, han generado molestia entre usuarios, que califican el gesto como "egoísta"

Que, incluso consideran que, en este torneo, se esperan aportes más significativos y profesionales, en lugar de contenidos centrados en la imagen personal y con poca profundidad sobre el Mundial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marck Del Aguila (@marckdelaguila)

¿No se puede grabar?

Una pareja de ecuatorianos fue deportada luego que las autoridades migratorias de Estados Unidos la detuviera, sede donde también se realizará el torneo mundial, además de Canadá.

Según su testimonio la pareja, quienes fueron identificados como Kike Jav y Tamara Rivera realizaba un streaming al momento de ser detenidos.

Estados Unidos han reiterado que los extranjeros que ingresen al país con una visa de turista (B-2) no tienen autorización para realizar actividades que puedan considerarse trabajo remunerado, incluida la creación de contenido digital con fines comerciales o monetizados.

"Exclusiva para influencer"

En Estados Unidos existe una visa denominada O-1 para permitir que creadores de contenido e influencers, particularmente aquellos con amplia trayectoria, contratos comerciales relevantes, audiencias masivas y reconocimiento documentado podrían servir para ser elegibles para una visa O-1

Permiso que les dejaría generar ganancias sin ser penalizados.