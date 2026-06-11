¡No calculó el espacio! Grúa impacta con un puente en el Pacífico (video)

El impacto generó serios daños en la estructura del puente.
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Una grúa protagonizó un incidente vial en el kilómetro 26 de la ruta al Pacífico, en la entrada a Amatitlán.
El puente ubicado en el lugar, fue impactado por la maquinaria que transportaba la grúa, ocasionando serios daños en su estructura.
Según testigos, el conductor no calculó la altura y pasó por debajo, pegándole al puente y dejando tirada parte de la carga.
El hecho generó complicaciones de tránsito en todo el sector.
Mira el video:
El daño a puentes por vehículos pesados ha generado un problema persistente en la red vial nacional.
Los incidentes similares han evidenciado anteriormente la vulnerabilidad de las estructuras ante el exceso de dimensiones de las cargas y la falta de precaución.