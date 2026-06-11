VIDEO: momento en que conductor cae al vacío en zona 15

Las imágenes muestran cómo el conductor gira a su derecha y cae en la hondonada.
EN CONTEXTO: Vehículo cae a hondonada en zona 15 y rescate de tripulantes afecta el tránsito
Un accidente de tránsito se registró la tarde del miércoles 10 de junio en El Columpio de Vista Hermosa, zona 15.
El conductor de un vehículo que circulaba por el sector perdió el control y cayó en una hondonada.
El auto quedó semivolcado, mientras varias personas se acercaron para tratar de auxiliar a los tripulantes.
Un conductor que iba atrás, logró captar el momento del incidente.
El percance afectó el tránsito por todo el sector. Hasta ahora se desconoce el estado de salud de los implicados.