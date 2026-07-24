Guatemala queda en el grupo B de la Liga A de Naciones de Concacaf

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La Concacaf Nations League regresa a la actividad y este jueves se sortearon los grupos, en donde la Selección de Guatemala quedó instaurada en el sector B de la Liga A, para tratar de buscar su primera clasificación a la siguiente ronda.

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Los nuestros tendrán como posibles rivales a Honduras, Jamaica, Surinam, Martinica y El Salvador, que son los otros integrantes del grupo y que estarán pendientes de los próximos días, cuando se dé a conocer de manera oficial el calendario.

Y es que, en esta competencia, no es seguro jugar contra todos los integrantes del sector. De hecho, debido a que es formato suizo, solamente se disputarán cuatro partidos, repartidos en las fechas FIFA de septiembre y octubre, en el cual cada selección jugará dos duelos como local y otros dos como visitante.

Así como nos sucedió en la edición anterior, se podría dar el caso de enfrentar a una nación dos veces y quedarse sin verse las caras con otras dos. Independientemente de eso, la Azul y Blanco tendrá como misión conseguir su primer boleto a la siguiente ronda, pues las dos participaciones anteriores se ha finalizado cuarto y tercero.

De esta manera, la misión para Luis Fernando Tena y compañía es clara: terminar en los dos primeros lugares del grupo, que son los que dan acceso a los cuartos de final de noviembre, para tratar de aparecer en el Final Four de marzo próximo.