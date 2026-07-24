Guatemala Sub-20 buscará en nuevo boleto a la Copa del Mundo de la categoría

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La Selección Nacional Sub-20 empieza este viernes con su travesía en Puebla, México, en búsqueda de un boleto a la Copa del Mundo de la categoría, cuando se enfrente a Costa Rica en el inicio del grupo B del Premundial.

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El conjunto dirigido por Sebastián Bini se presentará con la ilusión de conseguir la que sería la tercera participación histórica de Guatemala en un Mundial de esta división juvenil, aunque no será una tarea para nada sencilla.

Será frente a los ticos el debut de la Azul y Blanco, en donde jugadores como Selvin Sagastume (Antigua), Ricardo Márquez (Xelajú) o Marvin Ávila Jr. (Sao Paulo / BRA) tratarán de lucirse, pues son los que, de entre todos los convocados, tienen mayor experiencia ya en la máxima categoría, lo que les pone como los principales exponentes del grupo.

Además de ellos, nombres como los del arquero Rogelio Barrera (Ibrachina FC / BRA), el defensa Jeffrey Interiano (New York City / EE. UU.) y el mediocampista Patrick Arana (Montreal / CAN) también podrían ser importantes.

De hecho, los nuestros serán los que darán el banderazo de salida del certamen, en el Estadio Cuauhtémoc, la casa habitual del Puebla, de la Liga MX, antes de que se presente, en el mismo escenario, la anfitriona México contra Antigua y Barbuda, que son justamente los otros dos rivales de Guatemala.