Guatemala busca arancel cero en Washington para bienes de exportación

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El Ministerio de Economía encabeza un nuevo viaje oficial a Estados Unidos para definir las partidas arancelarias y defender la exoneración de productos agrícolas y manufacturas.

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Con el objetivo de definir el tratamiento arancelario aplicable a la oferta exportable guatemalteca, el Ministerio de Economía (Mineco) alista una nueva misión oficial a Washington, D. C., la cual marcará el quinto viaje técnico orientado a revisar el 30% de las partidas que aún conservan una tarifa del 10% para ingresar al mercado estadounidense.

Durante la conferencia de prensa a principios de esta semana, la ministra de Economía, Gabriela García, confirmó que la delegación nacional participará en las audiencias e instancias de trabajo de la próxima semana para determinar qué productos podrían optar a condiciones preferenciales bajo el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART, por sus siglas en inglés) firmado con la Representación Comercial de los Estados Unidos (USTR).

Fecha clave en Washington

El proceso alcanzó una jornada determinante este miércoles 22 de julio, con la declaración del USTR sobre la política comercial de Washington ante el Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos.

Esta comparecencia se realiza luego del cierre de la consulta pública del expediente USTR-2026-0265 bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, mecanismo en el que Guatemala presentó argumentos para defender el trato preferencial y prevenir recargos arancelarios vinculados a normativas laborales e importaciones.

Según información publicada en el sitio web del Mineco, el pacto bilateral asegura acceso inmediato con 0% de arancel para más del 70% de los productos de exportación, dejando un tramo sujeto a la tarifa general del 10%.

"La audiencia de la próxima semana permitirá determinar qué partidas arancelarias podrían tener condiciones distintas", expresó la ministra de Economía, Gabriela García, durante la rueda de prensa.

Argumentos del sector exportador

La revisión de este arancel impacta un volumen de comercio estimado en US$1,300 millones, compuesto principalmente por arveja, ejote, coliflor, brócoli, moras, melón y minivegetales.

Ante este escenario, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) ratificó la solvencia técnica de los expedientes presentados ante la autoridad comercial norteamericana durante la audiencia pública del pasado 7 de julio, argumentando que la oferta nacional no compite sino que complementa el mercado estadounidense.

La postura del sector privado responde a las directrices fijadas por el Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés y con rango de embajador), Jamieson Greer, quien supeditó las ventajas comerciales al fortalecimiento de las cadenas de suministro norteamericanas.

Bajo ese marco de política comercial internacional, Claudia de Del Águila, directora de Incidencia del entorno exportador de Agexport, fundamentó la necesidad de avanzar hacia la exoneración total, señalando que las decisiones de Washington buscan favorecer a los socios que refuercen la competitividad de EE. UU.

"Esto coincide con los argumentos que Agexport presentó en la audiencia ante el USTR hace dos semanas, en el sentido que Guatemala fortalece las cadenas de suministro de EE. UU. y que las exportaciones guatemaltecas complementan, no desplazan, la producción estadounidense", explicó de Del Águila.

Asimismo, la representante gremial enfatizó que existen argumentos técnicos sólidos para restablecer el arancel cero en las partidas aún gravadas con el 10%.

Al recordar que las negociaciones se realizan de gobierno a gobierno, de Del Águila destacó que las autoridades guatemaltecas enviaron sus argumentos a la consulta pública y cumplieron con los compromisos del acuerdo bilateral.

Se estima que el comercio compuesto por arveja, ejote, coliflor, brócoli, melón y minivegetales, depende de la revisión del arancel. (Foto: CanvaAI/Soy502)

Cultura de cumplimiento

Para que la flexibilización de aranceles prospere dentro del mecanismo del USTR, Guatemala debe demostrar el avance continuo en los compromisos bilaterales asumidos en materia de facilitación del comercio, propiedad intelectual y normas laborales.

En esta línea, el Gobierno guatemalteco oficializó la vigencia del Acuerdo Ministerial 377-2026, instrumento que sienta las bases para prohibir la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso, atendiendo las exigencias de la Sección 301.

Analistas del sector productor señalan que la inclusión de nuevos productos al arancel cero dependerá estrictamente de las excepciones globales que el USTR apruebe en su Anexo A tras evaluar la evidencia aportada por cada país.

En consecuencia, el Mineco prevé mantener el diálogo técnico con las gremiales para mitigar el impacto de las tarifas vigentes mientras se emite el dictamen final del gobierno estadounidense.