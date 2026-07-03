Urgen a Guatemala fortalecer su resiliencia ante ataques cibernéticos

-

Urgen garantizar una mayor protección de los datos personales frente al incremento de las amenazas cibernéticas.

Los ciberataques continuarán incrementándose y ninguna organización está completamente exenta de sufrir un incidente de seguridad informática, por lo que Guatemala debe concentrar sus esfuerzos en fortalecer su resiliencia cibernética.

El análisis fue hecho por Mauricio Nanne, CEO y fundador de Sistemas Aplicativos S.A. (SISAP), durante una disertación sobre los desafíos que enfrenta el país en materia de ciberseguridad.

Nanne explicó que la resiliencia cibernética no consiste únicamente en evitar ataques, sino en desarrollar la capacidad de resistirlos y restablecer las operaciones en el menor tiempo posible.

Para ilustrarlo, comparó los incidentes informáticos con un accidente de tránsito al señalar que "así como cualquier conductor puede sufrir un choque pese a tomar precauciones, las organizaciones deben asumir que tarde o temprano enfrentarán un ciberataque y prepararse para responder".

El empresario sostuvo que Guatemala mantiene un rezago en madurez tecnológica frente al resto de América Latina.

Mauricio Nanne, CEO y fundador de SISAP, advirtió que los ciberataques son inevitables y llamó a fortalecer la resiliencia cibernética de Guatemala para responder y recuperarse de estos incidentes. (Foto: SISAP / Soy502)

Indicó que, aunque Norteamérica lidera el desarrollo tecnológico mundial y países como Brasil, Chile y Colombia han avanzado significativamente en esta materia, Centroamérica continúa rezagada.

Destacó que "Guatemala figura entre las naciones con menor nivel de preparación para enfrentar los retos derivados de la transformación digital".

Pese a ello, reconoció que el uso de la tecnología y de herramientas de inteligencia artificial seguirá creciendo, ya que facilitan la vida cotidiana y permiten digitalizar servicios públicos y privados.

Como ejemplo, mencionó la evolución de la banca digital y otros servicios que ahora pueden realizarse desde un teléfono móvil, reduciendo la necesidad de acudir físicamente a oficinas o instituciones.

No obstante, advirtió que el país está incorporando estas tecnologías sin contar con mecanismos adecuados de gobernanza.

LEA MÁS: Advierten fallas estructurales en la ciberseguridad de las instituciones públicas

Para explicar esta situación utilizó la analogía de una bicicleta, pues afirmó que la tecnología permite avanzar más rápido y mejorar la calidad de vida cuando se utiliza correctamente, pero "sin reglas, educación y controles puede convertirse en un riesgo".

A su juicio, Guatemala aún no ha desarrollado las condiciones necesarias para aprovechar plenamente estas herramientas de manera segura.

En ese contexto, hizo un llamado a fortalecer la educación digital desde los primeros años de formación.

Señaló que cada vez más niños tienen acceso a dispositivos electrónicos e internet desde edades tempranas, pero sin recibir orientación sobre el uso responsable de la tecnología y los riesgos asociados al entorno digital.

Consideró que esta formación debe involucrar tanto al sistema educativo como a las familias y a toda la sociedad.

Durante el evento "Ciberataques: el riesgo de no estar protegidos", se instó a promover una legislación moderna que garantice la protección de los datos personales de los ciudadanos. (Foto: Shutterstock / Soy502)

Uno de los principales señalamientos de Nanne fue la ausencia de una legislación moderna que proteja los datos personales de los ciudadanos.

Explicó que información sensible se encuentra almacenada en instituciones públicas, entidades financieras, empresas privadas y plataformas digitales, mientras que Guatemala continúa sin contar con un marco jurídico robusto que establezca responsabilidades.

El fundador de SISAP advirtió que esta situación deja expuestos a los ciudadanos frente a posibles fraudes, robo de identidad y campañas de phishing.

Indicó que la información personal recopilada por bancos, comercios electrónicos, aplicaciones de entrega a domicilio e instituciones públicas puede ser utilizada con fines ilícitos si no existen controles adecuados para resguardarla.

Asimismo, lamentó que distintos intentos por aprobar una legislación sobre protección de datos personales no hayan prosperado en el Congreso de la República.

LEA TAMBIÉN: Advierten sobre falta de gobernanza de IA en empresas e instituciones guatemaltecas

Como referencia, mencionó el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, el cual consideró un modelo que Guatemala podría adaptar para fortalecer la protección de la información de los ciudadanos.

Finalmente, Nanne hizo un llamado para que el Congreso, el Organismo Ejecutivo, la academia, el Ministerio Público, el sector privado y la ciudadanía trabajen de forma conjunta en la construcción de una estrategia nacional de ciberseguridad.

Destacó que esta debería fortalecer la resiliencia digital del país, impulsar la formación de talento especializado y garantizar una mayor protección de los datos personales frente al incremento de las amenazas cibernéticas.

La información presentada por Nanne se dio durante su participación en el evento "Ciberataques: el riesgo de no estar protegidos", impulsado por SISAP.