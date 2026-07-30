Guatemala se prepara para recibir a "El trono de México"

El Trono de México, cuyos integrantes son considerados como "los reyes del regional mexicano" regresan a a consentir a uno de sus mejores públicos: el de Guatemala.
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Una de las agrupaciones más queridas del país del norte traerán lo mejor de su repertorio en un show lleno de sentimiento, nostalgia y energía.
"Te Ves Fatal", "Almas Gemelas" y "Se Fue" son algunos éxitos que podrás gritar a todo pulmón.
¿Cuándo y dónde se presenta El Trono de México en Guatemala?
La cita es el sábado 8 de agosto de 2026 a las 08:00 p. m. en Forum Majadas, anillo Periférico 27 avenida 6-40, zona 11, Ciudad de Guatemala.
Precio de localidades para El Trono de México en Guatemala
Mesa Oro: Q690 (incluye fee de ticketera)
Mesa Platinum: Q1,140 (incluye fee de ticketera)
Mesa Black: Q1,590 (incluye fee de ticketera)
Los boletos ya están disponibles en primerafila.shop ingresa aquí.
El Trono de México
Se especializa en los géneros duranguense y tierra caliente, fundado en Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México, en 2004.
Everardo Marcelino Ávila inició como vocalista principal y director musical, Enrique Martínez Cruz en la batería, Luis Alberto López Terán en las percusiones y tambora, Duani Marcelino Ávila como el vocalista de apoyo e integrante en los teclados, Yovany Bautista Morales y Odilón Marcelino Ávila. Su álbum debut en 2004 fue "Soy dos veces mexicano".
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