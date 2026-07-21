Guatemala prevé el ingreso de 78 mil turistas en las Fiestas Agostinas

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El INGUAT presentó su plan de turismo y seguridad para recibir a los visitantes salvadoreños durante su periodo vacacional del 1 al 6 de agosto.

Guatemala se alista para convertirse nuevamente en el principal destino de descanso para el pueblo salvadoreño durante sus tradicionales Fiestas Agostinas, un periodo festivo que transcurrirá del 1 al 6 de agosto de 2026 y que representa uno de los momentos de mayor dinamismo para la economía y el comercio turístico del país.

De acuerdo con las proyecciones del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), durante esta temporada de vacación centroamericana se aguarda el arribo de aproximadamente 78,000 visitantes extranjeros, en su gran mayoría procedentes del vecino país.

La proyección busca mantener el constante flujo mostrado en periodos anteriores, recordando que en 2024 se recibieron a 78,047 viajeros de dicha nación, mientras que en 2025 la cifra cerró en 78,576 visitantes.

Turistas observan la Basílica Santuario del Santo Cristo Crucificado de Esquipulas, ubicada en la cabecera de Chiquimula. (Foto: INGUAT/Soy502)

Circuitos diseñados para el turista

Con la finalidad de motivar a los viajeros a prolongar su permanencia y generar derrama económica en diversas regiones, la institución estatal estructuró tres itinerarios temáticos adaptados a distintos perfiles de consumo.

"Guatemala se prepara para recibir a miles de visitantes salvadoreños durante las Fiestas Agostinas, del 1 al 6 de agosto, con una propuesta que combina destinos, actividades y experiencias para familias, parejas, grupos de amigos y viajeros motivados por la cultura, la gastronomía, la naturaleza, la aventura o la fe", señala el comunicado oficial del INGUAT.

La primera propuesta, denominada la Ruta de la Historia y el Sabor, abarca los departamentos de Retalhuleu, Quetzaltenango y Salcajá, uniendo el Parque Arqueológico Nacional Tak'alik Ab'aj con destinos naturales como Manchón Guamuchal y Champerico.

La segunda opción, la Ruta de la Tradición y Aventura, integra los núcleos urbanos de la Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala con el ecosistema del lago de Atitlán y sus poblados ribereños.

Finalmente, la Ruta del Caribe y la Fe traza un recorrido que inicia en la Basílica del Santo Cristo de Esquipulas y se despliega hacia Izabal y el Parque Nacional Tikal en Petén.

Parque Nacional Takalik Abaj. (Foto: INGUAT/Soy502)

Asistencia y resguardo en ruta

Para acompañar la movilización en carreteras y garantizar la tranquilidad de los viajeros, el Departamento de Asistencia al Turista (ASISTUR) desplegará un operativo de prevención en las aduanas terrestres de Valle Nuevo, Pedro de Alvarado, San Cristóbal y La Ermita.

Este dispositivo de seguridad vial contempla caravanas guiadas por la División de Seguridad Turística (DISETUR) y patrullajes de asistencia con vehículos equipados para atención de eventualidades mecánicas o médicas.

"Los delegados regionales de Asistencia al Turista permanecerán en apresto las 24 horas, realizarán monitoreos de rutas y destinos, visitarán los puntos de información de cada región y mantendrán coordinación interinstitucional para responder ante emergencias turísticas", remarca comunicado.