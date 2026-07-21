SIB denuncia operaciones sospechosas por Q 5,481.8 millones en seis meses

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Al 30 de junio de 2026, las personas obligadas habían remitido 3,030 Reportes de Transacciones Sospechosas.

La Superintendencia de Bancos (SIB), por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), reportó que durante el primer semestre de 2026 presentó 165 denuncias ante el Ministerio Público (MP) por posibles hechos relacionados con lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo.

Según la información presentada en el Boletín Mensual de Estadísticas sobre la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo los casos involucran un monto de Q 5,481.8 millones y tiene 933 involucrados.

El boletín detalla el comportamiento de los Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) remitidos por las personas obligadas, así como las denuncias que, tras un proceso de análisis, fueron trasladadas al ente investigador.

Según el informe, las 165 denuncias representan un incremento respecto al mes anterior, cuando la IVE había contabilizado 138 denuncias, es decir, 27 casos adicionales durante junio.

En cuanto al monto denunciado, la SIB indicó que ascendió a Q 5,481.8 millones, cifra superior en Q 1,633.3 millones a la reportada al cierre de mayo, cuando el acumulado era de Q 3,848.5 millones.

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) presentó 165 denuncias ante el Ministerio Público durante el primer semestre de 2026 por operaciones sospechosas que involucran Q5,481.8 millones y 933 personas. pic.twitter.com/AyYMZaTsvw — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 21, 2026

El reporte también señala que las denuncias presentadas durante el primer semestre involucran a 933 personas, lo que supone un aumento de 124 involucrados en comparación con mayo, cuando el registro era de 809 personas.

La IVE explicó que las 27 denuncias presentadas únicamente durante junio fueron sustentadas mediante el análisis de 24,488 operaciones financieras.

La institución aclaró que esta cifra no corresponde al número de reportes recibidos en ese mes, sino al volumen de transacciones financieras revisadas, documentadas y analizadas para respaldar técnicamente las denuncias remitidas al MP.

De acuerdo con el documento, cada denuncia presentada en junio estuvo respaldada, en promedio, por 907 operaciones financieras, mientras que cada persona involucrada registró un promedio de 245 operaciones financieras vinculadas con los casos denunciados.

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Como parte del mismo informe, la SIB indicó que al 30 de junio de 2026 las personas obligadas habían remitido a la IVE un total de 3,030 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS).

Estos reportes constituyen comunicaciones enviadas por entidades sujetas a supervisión cuando detectan operaciones que carecen de fundamento económico o legal evidente, o que presentan indicios de estar relacionadas con lavado de dinero, otros activos o financiamiento del terrorismo.

Durante junio fueron enviados 529 RTS, por encima de los 163 reportes registrados en mayo y en los primeros seis meses del año, el comportamiento mensual fue el siguiente: 574 en enero, 456 en febrero, 568 en marzo, 740 en abril, 163 en mayo y 529 en junio.

Aunque el acumulado de 3,030 reportes corresponde únicamente al primer semestre, la cifra representa cerca del 45 % de los 6,793 RTS registrados durante todo 2025. La IVE contabilizó 6,473 reportes en 2024 y 6,385 en 2023.