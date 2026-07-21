Selección sub-23 de Guatemala medirá su nivel con gira de amistosos en Estados Unidos

La Selección sub-23 dio un nuevo paso en su preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al viajar el martes a Estados Unidos, donde disputará una gira de tres partidos amistosos.
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El técnico uruguayo Willy Olivera aprovechará estos encuentros para seguir evaluando a sus pupilos y definir la base del plantel que nos representará en la cita regional.
Antes de emprender el viaje, la Azul y Blanco sostuvo partidos de fogueo frente a equipos de la Liga Nacional, entre ellos Municipal, Comunicaciones, Marquense y Xelajú.
Ahora, los nuestros afrontarán una prueba de mayor exigencia con tres compromisos programados en Tennessee y Georgia.
El primero será este miércoles frente a Jackson Boom, en el estadio de la Universidad de Tennessee. Luego, el equipo viajará a Georgia, donde el viernes se medirá a la selección de Rome en el estadio de la escuela Darlington.
La gira concluirá el domingo con el duelo ante el Atlético Buford, que se disputará en el parque Silverbacks, también en Georgia.
Para esta convocatoria, Olivera incluyó a varios jugadores con experiencia en la Liga Nacional. Entre ellos destacan Rudy Muñoz, de los rojos; Héctor Prillwitz y Diego Fernández, de Antigua; Ariel Lon, de Guastatoya; y el guardameta Estuardo Chang, de Xelajú.