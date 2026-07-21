Selección sub-23 de Guatemala medirá su nivel con gira de amistosos en Estados Unidos

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La Selección sub-23 dio un nuevo paso en su preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al viajar el martes a Estados Unidos, donde disputará una gira de tres partidos amistosos.

El técnico uruguayo Willy Olivera aprovechará estos encuentros para seguir evaluando a sus pupilos y definir la base del plantel que nos representará en la cita regional.

Antes de emprender el viaje, la Azul y Blanco sostuvo partidos de fogueo frente a equipos de la Liga Nacional, entre ellos Municipal, Comunicaciones, Marquense y Xelajú.

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Ahora, los nuestros afrontarán una prueba de mayor exigencia con tres compromisos programados en Tennessee y Georgia.

El primero será este miércoles frente a Jackson Boom, en el estadio de la Universidad de Tennessee. Luego, el equipo viajará a Georgia, donde el viernes se medirá a la selección de Rome en el estadio de la escuela Darlington.

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La gira concluirá el domingo con el duelo ante el Atlético Buford, que se disputará en el parque Silverbacks, también en Georgia.

Para esta convocatoria, Olivera incluyó a varios jugadores con experiencia en la Liga Nacional. Entre ellos destacan Rudy Muñoz, de los rojos; Héctor Prillwitz y Diego Fernández, de Antigua; Ariel Lon, de Guastatoya; y el guardameta Estuardo Chang, de Xelajú.