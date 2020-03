Guatemalteca muere bajo el resguardo de autoridades de EE.UU.

A pocas horas de haber culminado la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se conoce que una migrante guatemalteca de 22 años falleció en manos del Centro de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas, Estados Unidos (EE.UU.).

Según un reporte de Buzz Feed News, la mujer, de quien aún se desconoce su nombre, llevaba varios meses bajo la custodia de ICE en un centro de detención de migrantes y hace un mes se le practicó una cirugía de vesícula biliar.

Las autoridades guatemaltecas confirmaron el hecho e identificaron a la mujer como María Celeste Ochoa Yoc de Ramírez, quien fue detenida por la Patrulla Fronteriza a principio de septiembre del año pasado cuando trataba de ingresar por la frontera de Texas de manera irregular.

La joven mujer pidió asilo y los oficiales determinaron que había pasado la evaluación de "miedo creíble", dijo una fuente a Buzz Feed News; y la mantuvieron bajo custodia en un centro ubicado en Oklahoma, pero luego fue trasladada, hecho que fue confirmado por las autoridades guatemaltecas.

Aún se desconoce cuál es la causa de la muerte, lo que sí se conoce es que el 7 de febrero fue llevada de detención a un hospital en Oklahoma donde estuvo hospitalizada y dos días después le extirparon la vesícula biliar a través de una intervención quirúrgica.

Regresó al centro en Oklahoma el 10 de febrero, pero tres días después fue trasladada a otro refugio ubicado en Texas. El 18 del mismo mes, la mujer se quejó de dolores abdominales, por lo que fue llevada a un centro asistencial donde permaneció bajo cuidado de médicos, hasta que fue declarada muerta el domingo, según el reporte de Buzz Feed News.

Con la joven de 22 años, se suman ocho muertes de migrantes en manos del ICE, en EE.UU., durante el período fiscal de 2020 que inició en octubre del año pasado.

Notificación

Cancillería explicó que fueron notificados de la muerte de Ochoa Yoc el sábado a través del Consulado General de Guatemala en Houston, Texas, donde les informaron que la joven presentó condiciones grave de una enfermedad y mal funcionamiento en varios de sus órganos.

Las autoridades informaron a los familiares. El primero en ser notificado fue Jimmy Ochoa, hermano de la mujer, quien reside en Pensilvania, quien les informó que ya había tenido comunicación con el representante del ICE, desde que su hermana trató de ingresar de manera irregular a ese país.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consulado solicitó un informe médico al ICE sobre Ochoa Yoc. Mientras que este lunes, Roselia Valeriana Yoc se presentó a la Delegación de Cancillería en Quetzaltenango para solicitar apoyo económico para la repatriación.