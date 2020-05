Guatemalteco actúa en la serie de Netflix: "On my block"

El guatemalteco Alejandro Mencos logró ingresar a las grandes ligas del espectáculo mundial, gracias a su papel en la serie de Netflix: "On My Block".

El joven originario de San Lucas, Sacatepéquez, hace el papel de “Santacruz”, un actor de soporte que aparece junto a Jamal Turner (interpretado por Brett Gray), uno de los personajes principales de la historia.

“Santacruz es un deportista, el número 72 del equipo de fútbol americano de la escuela”, contó Mencos a Soy502, acerca de su papel.

Alejandro hace el papel de "Santacruz" en la serie de netflix "On my block". (Foto: Captura de pantalla)

A sus 21 años, Mencos logró alcanzar el sueño de muchos en Hollywood con su aparición en tres capítulos de la 3ra. temporada de esta comedia estadounidense

"On My Block" narra la vida de un grupo de adolescentes en un barrio del centro de la ciudad de Los Ángeles, cuya amistad se pone a prueba cuando inician la secundaria.

Acerca de su experiencia Alejandro contó a Soy502:

“La grabación fue en la ciudad de Burbank, California. Duró aproximadamente un mes, nos citaban desde las 5 de la mañana y nos llevaban en bus al set de grabación donde hacíamos las escenas".

El guatemalteco sale en la temporada 3 de la serie "On my block". (Foto: Captura de pantalla)

También reveló cómo consiguió el papel en el competitivo mundo del cine:

“Trabajo en un gimnasio como coach nutricional y entrenador personal y me tocó evaluar a una miembro del club. Ella me preguntó si había pensado alguna vez en actuar, que trabajaba para una agencia de castings que tenía muchos proyectos de moda, me dio su tarjeta y me contó que estaban haciendo audiciones para un proyecto nuevo”.

“Al llegar a casa le conté a mi mamá que me invitaron a una audición pero ella me dijo que tuviera cuidado con los estafadores”, expresó Mencos.

Sin embargo, el guatemalteco narró que la profesional le insistió para que se presentara a las pruebas:

“La persona que me había ofrecido la audición me volvió a buscar y me dijo que todo estaba listo para que yo llegara". contó.

Al presentarse muchos tenían las mismas características físicas de Mencos, por suerte él se quedó con el papel.

“Al aprobarme me dijeron que sería parte del show "On My Block", no lo podía creer, había visto la temporada 1 y 2 y me gustaba mucho”, dijo.

Alejandro Mencos actuó en una serie en Netflix. (Foto: Alejandro Mencos.

Tras su desempeño en este trabajo, el guatemalteco fue solicitado en otra producción, fue llamado para actuar en la película “Babysitter 2” (La niñera 2), una producción original de Netflix que aún no ha sido estrenada.

Ahora Mencos estudia actuación y sigue preparándose para tocar otras puertas en el medio. El guatemalteco tomó los consejos de la experta en casting, que comparte para los lesctores de Soy502:

“Me dijo que mantuviera mi esencia y que no cambiara, que tuviera la garra para decir “no” cuando fuera necesario, que creara mis propios personajes y que cuidara mi cuerpo, que siguiera en forma”, explicó.

Acerca de cómo triunfar sin dejarse influir por los demás dijo:

“Siempre hay una oportunidad, siempre llega nuestro momento, para ello es necesario tener la mente abierta y en alto, yo siempre recibí comentarios negativos, que no alcanzaría mis metas, pero eso solo me inspiró a prepararme más”.

Alejandro también es coach nutricional. (Foto: Alejandro Mencos)

Alejandro Mencos vive en California desde 2018, fue estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Rafael Landívar en Antigua Guatemala.

En Estados Unidos se preparó como “Coach Nutricional”, profesión que ejerce, además es entrenador personal.

También se prepara como “Men's Physique”, modalidad del físicoculturismo que se centra en la estética atlética del competidor sin el desarrollo muscular elevado, con una postura más suelta.

Alejandro participa en competencias de "Men's physique". (Foto: Alejandro mencos oficial)

