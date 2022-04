Actor guatemalteco Benjamín Levy Aguilar es parte de la serie "Chicago PD"

El actor guatemalteco Benjamín Levy, que triunfa a nivel internacional, logró otro papel importante luego de participar en una serie de Netflix, esta vez se trata de la serie de NBC, "Chicago PD".

Levy Aguilar participa en episodios de la temporada 9 de la trama, interpretando al oficial Dante Torres.

Benjamin Levy Aguilar al inicio de la serie. (Foto: Oficial)

Torres es el nuevo policía de la unidad y en el episodio 18 llamado "New Guard" emitido el miércoles 13 de abril de 2022 en la famosa cadena estadounidense, la compañera habitual de Jay Halstead, la detective Hailey Upton, fue reemplazado por el joven policía novato interpretado por el guatemalteco.

Según los fans de la serie, el episodio dejó a los espectadores con preguntas acerca de esta nueva inclusión al departamento.

Benjamin con su compañero de actuación Jesse Lee en una de las escenas de Chicago PD. (Foto: Jesse Lee Soffer)

Además de sus impecables interpretaciones, Benjamin está ganando la reputación de ser uno de los más sexys, por ello, muchas fanáticas han despertado su curiosidad por conocer más de su vida.

A inicios de año participó en la serie de Netflix The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window.

El ahora radicado en Estados Unidos trabajó como guardaespaldas en Guatemala y puede que su entrenamiento táctico lo haya preparado para este personaje en su carrera.

Benjamín también era un apasionado del fútbol, incluso fue reclutado para el equipo juvenil del AC Milan y vivió un tiempo en Italia para perseguir sus sueños pero una fractura en el fémur acabó con sus aspiraciones deportivas.

(Foto: AFP)

No es primera vez que Benjamin aparece en Chicago P.D., en 2019, interpretó a Franco Chavaro en el episodio ("La duda") de la temporada 7.

Acerca de su entrenamiento físico, una página especializada en las series de Dick Wolf comentó: "Benjamin Levy Aguilar, quien interpreta a Torres, es en realidad un hábil artista marcial entrenado en KravMaga y tácticas militares israelíes. Para este episodio, tuvo que volver a aprender muchas de las técnicas que le habían enseñado anteriormente para parecerse más a un oficial de #ChicagoPD".

Chicago PD del exitoso creador de dramas Dick Wolf, es una serie que retrata a la Unidad de Inteligencia del Departamento de Policía de Chicago, liderada por el sargento Hank Voight, se ocupa de investigar los delitos más graves. En la búsqueda de la verdad, Voight deberá adaptarse a un sistema penal en constante cambio. En los canales de televisión por cable puedes verla en Universal.