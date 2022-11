Guatemalteco cuenta su experiencia al actuar en la película "The Menu"

Arturo Castro contó cómo fue su experiencia como actor en la película "The Menu".

El guatemalteco habló en exclusiva con Soy502 acerca de su sentir tras su interpretación en esta entrega donde comparte créditos con la actriz Anya Taylor-Joy y Ralph Fiennes entre otros.

Acerca de su papel Arturo contó: "Mi personaje es el de un tipo súper adinerado que trabaja en la industria tecnológica, es arrogante y le aburren los lugares de alta clase pues ha ido a todos".

El famoso radicado en Estados Unidos agregó que la grabación de la cinta se hizo en Savannah, Georgia, y tuvo una duración de 2 meses.

Acerca de la representación latina dijo: "No soy el único, en el cast está John Leguizamo (Colombia), Anya Taylor Joy(Gran Bretaña-Argentina), Aimee Carrero (República Dominicana) y yo, habemos 4 personajes principales y eso emociona.

Castro dijo que fue una gran experiencia trabajar con personas de gran trayectoria "¡Me encantó! He sido fan de Ralph Fiennes desde niño y verlo trabajar día a día fue un honor y una clase de actuación diaria".

Arturo comentó los grandes desafíos durante la realización: "El reto fue que teníamos muy poco tiempo para hacerlo (grabar) y a nadie le podía dar Covid, por ello debíamos ser muy cuidadosos el interactuar pero la verdad es que fue un rodaje muy fácil y divertido".

"The Menu" es una comedia negra estadounidense dirigida por Mark Mylod, escrita por Seth Reiss y Will Tracy y producida por Adam McKay, Betsy Koch y Will Ferrell. Sus protagonistas por Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Ralph Fiennes, Hong Chau, Janet McTeer, Judith Light y John Leguizamo.

En la trama Margot y Tyler viajan a una isla remota para comer en Hawthorne, un exclusivo restaurante dirigido por el célebre chef Julian Slowik, quien preparó un lujoso menú de gastronomía molecular donde la comida es tratada como si fuese arte conceptual, sin embargo su enfoque de la cocina tiene algunas sorpresas impactantes para los invitados adinerados.

La cinta fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto y estará disponible al público el 18 de noviembre de 2022.

El guatemalteco Arturo Castro se dio a conocer por su interpretación de Jaime en la serie "Broad City" de Comedy Central, también interpretó a David Rodríguez en la serie "Narcos" de Netflix y realizó su propia serie de comedia llamada "Alternatino". El famoso también es conocido en la película "Hoy Sí" de Netflix donde comparte con Jennifer Garner e incursionó en Disney en el live action de "La Dama y El Vagabundo", entre otros.

Mira el adelanto:

El #guatemalteco #ArturoCastro en la película #TheMenu #TheMenuFilm #Soy502 #Guatemala #Actor pic.twitter.com/4EFeq4ij58 — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) November 14, 2022