El guatemalteco que vistió a actriz para la gala de "Wakanda Forever"

Un diseñador guatemalteco fue el responsable del elegante vestido con el que la escritora, actriz y comediante Quinta Brunson se lució en la premier de la cinta "Wakanda Forever".

La famosa asistió a la gala y se presentó en la alfombra lila de la premier de la esperada cinta de Marvel Studios, luciendo una prenda de la firma de lujo Bibhu Mohapatra, donde el guatemalteco David Palencia es diseñador en jefe.

Palencia trabaja para la prestigiosa marca como encargado de investigación y desarrollo de concepto en cada temporada.

El diseñador nacional es responsable de desarrollar la paleta de colores y estado de ánimo que se refleja en las prendas, también coordina con el departamento textil los materiales que se usarán para las confecciones, supervisando el desarrollo de impresión, el desarrollo de bordado y las maquetaciones.

El guatemalteco esboza las ideas clave para las nuevas colecciones y coordina la fabricación de muestras para pasarela, proyectos especiales y artículos de lujo especialmente elaborados para clientes privados y para la pasarela, durante el importante evento de moda New York Fashion Week.

Previo a trabajar con la firma, David fue asistente de diseño independiente para servicios de atelier y de celebridades de la firma Calvin Klein Evening. Adquirió sus conocimientos en la industria como interno en las marcas Gap y Ralph Lauren, también cuenta con sus propias colecciones como diseñador.

David Palencia estudió en el Liceo Javier de la ciudad de Guatemala, se mudó a Nueva York, donde reside en la actualidad y estudió en el Parsons School of Design, la carrera de Bachelor of Fine Arts (BFA) in Fashion and Apparel Design (Licenciatura en bellas artes diseño de indumentaria de moda).

Acerca de la marca de diseño Bibhu Mohapatra:

Bibhu Mohapatra es un famoso artista de moda originario de India, que se inspira en las técnicas ancestrales para la elaboración de textiles y otros accesorios con los que desarrolla sus colecciones de moda.

Bidhu proviene de una familia de artesanos y por ello desea continuar con los métodos tradicionales que se están perdiendo.

En 2008 estableció su marca "Bibhu Mohapatra Puerple Label" especializada en ready to wear y alta costura logrando un importante lugar en las principales ciudades del mundo.

Mohapatra diseñó el vestuario de la ópera Aida de Verdi, que debutó durante la temporada de verano de 2012 en la Ópera Glimmerglass de Cooperstown de Nueva York, también diseñó el vestuario para la reapertura posterior al covid de la Ópera Nacional de Washington en el Kennedy Center en Washionton DC en 2021, en honor a la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsberg.

