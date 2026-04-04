El "rescate" que terminó en pelea en plena playa guatemalteca (video)

Un hombre, en aparente estado de ebriedad, fue rescatado, pero todo terminó en gritos e insultos.
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Una familia estaba en la Playa El Hawái, ubicada en Chiquimulilla, Santa Rosa, cerca de Monterrico, cuando ocurrió un percance.
Un hombre se metió al mar y al ver que no podía salir, salvavidas llegaron para auxiliarlo.
Tras varios minutos de luchar contra el agua, finalmente el hombre logró ser rescatado; sin embargo, los familiares se fueron en contra de los salvavidas.
Según las imágenes, un familiar comenzó a insultarlos, lejos de agradecer la acción.
Un visitante grabó el momento:
Según testigos, se desconoce el motivo que ocasionó la molestia.