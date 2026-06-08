El lujoso regalo que "Kiko" le hizo a Messi

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Carlos Villagrán reveló recientemente cuál fue el lujoso regalo que le dio a Messi al conocerlo, abrazarlo y darle un beso, momento que se hizo viral.

EN CONTEXTO: Messi y Kiko se dan fraternal beso en video

El actor que encarnó a "Kiko" en la comedia "El Chavo del 8" agregó que la reacción del ídolo del fútbol mundial lo sorprendió.

El mexicano estuvo en el Nu Stadium, en el partido donde el Inter Miami perdió 4-3 frente a Orlando City, y aprovechó para buscar a "La Pulga", en este encuentro el intérprete quiso demostrar su admiración y le dio un regalo.

"A mí se me aflojaron más las piernas con Messi porque piensa como medio segundo antes que los demás. Les gana a todos por medio segundo e inclusive yo pienso que Messi sabe lo que están pensando ya cuando los tiene encima, para dónde se va a ir y en ese medio segundo los tira", dijo en una entrevista con el programa Super Deportivo Radio.

La entrega

Kiko le dio una joya muy especial para él que portaba y en ese momento le nació que el deportista tuviera algo suyo:

"Cuando íbamos hacia el ascensor yo tenía un anillo de oro en el dedo chiquito, que tenía unas representaciones de aztecas y no sé qué tantas cosas ahí".

"Le digo: 'Toma, te lo regalo'. 'No, por favor', me dijo. Y otro muchacho dice: 'Tómalo', te lo está dando de todo corazón. Le digo: 'Tómalo, lo traje toda mi vida, póntelo'. Y se lo puso llegando al ascensor", dijo.