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El lujoso regalo que "Kiko" le hizo a Messi

  • Por Selene Mejía
08 de junio de 2026, 17:09
El regalo que el actor le hizo al futbolista sorprendió a muchos fans. (Foto: Kiko oficial)

El regalo que el actor le hizo al futbolista sorprendió a muchos fans. (Foto: Kiko oficial)

Carlos Villagrán reveló recientemente cuál fue el lujoso regalo que le dio a Messi al conocerlo, abrazarlo y darle un beso, momento que se hizo viral. 

EN CONTEXTO: Messi y Kiko se dan fraternal beso en video

El actor que encarnó a "Kiko" en la comedia "El Chavo del 8" agregó que la reacción del ídolo del fútbol mundial lo sorprendió. 

kiko messi 1

El mexicano estuvo en el Nu Stadium, en el partido donde el Inter Miami perdió 4-3 frente a Orlando City, y aprovechó para buscar a "La Pulga", en este encuentro el intérprete quiso demostrar su admiración y le dio un regalo. 

"A mí se me aflojaron más las piernas con Messi porque piensa como medio segundo antes que los demás. Les gana a todos por medio segundo e inclusive yo pienso que Messi sabe lo que están pensando ya cuando los tiene encima, para dónde se va a ir y en ese medio segundo los tira", dijo en una entrevista con el programa Super Deportivo Radio.

messi kiko 2

La entrega 

Kiko le dio una joya muy especial para él que portaba y en ese momento le nació que el deportista tuviera algo suyo:

"Cuando íbamos hacia el ascensor yo tenía un anillo de oro en el dedo chiquito, que tenía unas representaciones de aztecas y no sé qué tantas cosas ahí". 

"Le digo: 'Toma, te lo regalo'. 'No, por favor', me dijo. Y otro muchacho dice: 'Tómalo', te lo está dando de todo corazón. Le digo: 'Tómalo, lo traje toda mi vida, póntelo'. Y se lo puso llegando al ascensor", dijo.

messi kiko 3

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