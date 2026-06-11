Guatemalteco muere asesinado en Hawái tras disputa financiera

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El guatemalteco fue localizado sin vida en su lugar de trabajo.

El sueño de un guatemalteco de ayudar a su familia se esfumó de forma repentina y violenta, pues murió asesinado la noche del pasado 5 de junio en Hanalei, en la isla de Kauaʻi, Hawái, luego de que terminara su jornada laboral.

Según las investigaciones, Sergio "Tito" Reyes, de 37 años, llamó a su pareja para avisarle que cerraría el restaurante Federico's, donde trabajaba como jefe de cocina, y regresaría a casa. Sin embargo, al no llegar, ella acudió al local y lo encontró sin vida dentro del establecimiento, con múltiples heridas de bala en el pecho.

El Departamento de Policía de Kauaʻi informó que, tras una búsqueda de dos días, arrestó a William "Billy" Sinclair, sospechoso del crimen y del intento de homicidio de otra persona. El subjefe policial Darren Rose indicó que el móvil habría sido una disputa financiera en curso y descartó vínculos con drogas u otras actividades delictivas.

Al respecto, allegados a la víctima aseguraron que el connacional y su pareja habían mantenido conflictos con el presunto asesino relacionados con la vivienda que compartían anteriormente. Sinclair permanece bajo custodia mientras el caso continúa bajo investigación.

El guatemalteco migró a Hawái cuando tenía solo 22 años (Foto: GoFundMe)

Piden ayuda

"Tito" migró desde Guatemala a Kauaʻi cuando tenía 22 años. Con el paso del tiempo se convirtió en una figura apreciada en la comunidad de North Shore, donde trabajó durante años en el sector gastronómico. Amigos y compañeros destacan que era un trabajador dedicado, además de un importante apoyo económico para su familia en Guatemala.

Tras su muerte, amigos y conocidos iniciaron una campaña de recaudación de fondos para cubrir los costos de repatriación, funeral y trámites necesarios para trasladar sus restos a su país natal. También buscan brindar apoyo económico a los familiares que dependían de él.

Quienes deseen colaborar para despedir a Sergio pueden ingresar aquí para hacer un donativo.

*Con información de Big Island Now y GoFundMe