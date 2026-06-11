Francia: adiestró a su pitbull para atacar y el perro mató a su novia embarazada

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El tribunal condenó al dueño del perro y también ordenó que el pitbull fuera sacrificado.

La justicia francesa condenó este jueves a un hombre por homicidio involuntario después que el pitbull que había importado ilegalmente y adiestrado para morder, matara a su novia embarazada a dentelladas durante un paseo.

El tribunal de Soissons, en el norte de Francia, condenó a Christophe Ellul, de 51 años, a cuatro años de prisión con suspensión de pena y ordenó que el perro llamado Curtis fuera sacrificado.

La decisión judicial llega después que activistas por los animales hubieran pedido su indulto. Una de las peticiones, con más de 80 mil firmas, reclama que este american pitbull terrier sea trasladado a un refugio de animales.

(Foto: redes sociales)

En noviembre de 2019, Ellul encontró el cadáver de su novia Elisa Pilarski en un bosque a las afueras de la ciudad, con el cuerpo lacerado por 50 mordeduras. La mujer, de 29 años y embarazada de seis meses, estaba paseando al perro.

Antes de morir, lo había llamado mientras él trabajaba en un aeropuerto a las afueras de París, a unos 50 kilómetros de distancia, para pedirle ayuda, según la investigación.

Durante mucho tiempo, el hombre sostuvo que su perro no era agresivo y que los responsables debían de haber sido unos perros de caza, pero las pruebas de ADN demostraron que se trataba de Curtis.

El perro, que ahora tiene ocho años y medio, lleva más de seis años encerrado en una perrera desde el incidente.

En Francia, es ilegal importar pitbulls, clasificados como peligrosos. Ellul lo trajo desde Países Bajos.