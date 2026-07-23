Guatemalteco muere tras sufrir ataque en su vivienda en EE. UU.

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El guatemalteco abrió la puerta de su casa y fue atacado por desconocidos.

Un migrante guatemalteco murió tras recibir un disparo durante un ataque ocurrido en su vivienda en Tarrant, Alabama, Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió la madrugada del pasado 11 de julio, cuando Francisco Hernández de la Cruz, de 31 años, y su hermano Camilo abrieron la puerta de su casa tras escuchar que alguien tocaba. Sin embargo, del otro lado encontraron a una persona que los atacó a balazos.

Paramédicos llegaron a la escena y lograron trasladar a los connacionales al Hospital UAB. Por desgracia, Francisco falleció el 13 de julio debido a la gravedad de las lesiones, mientras que Camilo continúa en recuperación tras dos cirugías.

La Policía de Tarrant informó que el sospechoso huyó antes de la llegada de los agentes y hasta el 22 de julio no se han reportado capturas. Aun así, los detectives siguen investigando el caso como un homicidio y presumen que se trató de un robo que salió mal.

Francisco Hernández de la Cruz murió dos días después de haber sido atacado en su vivienda en Alabama. (Foto: Aarons Mortuary Services)

Piden ayuda

Mientras esperan se haga justicia, la familia de Francisco indicó que su mayor deseo es enviar sus restos a Guatemala para darles cristiana sepultura junto a su esposa, sus tres hijos y los demás seres queridos.

Por lo anterior, crearon una campaña de recaudación de fondos para cubrir esos gastos, así como el tratamiento médico de su hermano. Quienes deseen apoyarlos pueden ingresar al sitio web https://www.gofundme.com/f/help-bring-francisco-home-to-guatemala para hacer un donativo.

*Con información de Telemundo y GoFundMe