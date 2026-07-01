Guatemalteco muere tras accidente en el que su vehículo terminó volcado en EE. UU.

El guatemalteco se conducía en su vehículo, pero se salió de la vía por causas que son investigadas por las autoridades estadounidenses.
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Un migrante guatemalteco falleció en un accidente de tránsito ocurrido la tarde del pasado 25 de junio en el estado de Misisipi, en Estados Unidos.
De acuerdo con la Patrulla de Carreteras de Misisipi, el percance ocurrió poco antes de las 5:30 p. m. (hora local) sobre la autopista 24, en el condado de Wilkinson, donde una camioneta Ford Expedition modelo 1998 se salió de la vía y terminó volcando.
Al llegar, los paramédicos declararon muerto a Juan Sarat Menchú, de 44 años. La causa del accidente continúa bajo investigación por parte de las autoridades, que no ha brindado más detalles sobre las circunstancias del hecho.
Tras el fallecimiento, familiares y personas cercanas iniciaron una campaña para reunir fondos que permitan trasladar los restos del guatemalteco a su natal San Miguel Uspantán, Quiché, donde esperan darle el último adiós junto a sus seres queridos.
*Con información de WJTV