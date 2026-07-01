Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Guatemalteco muere tras accidente en el que su vehículo terminó volcado en EE. UU.

  • Con información de Arturo Santana / Colaborador
01 de julio de 2026, 16:19
El guatemalteco de 44 años murió debido a la gravedad de las heridas. (Foto: Redes sociales)

El guatemalteco de 44 años murió debido a la gravedad de las heridas. (Foto: Redes sociales)

El guatemalteco se conducía en su vehículo, pero se salió de la vía por causas que son investigadas por las autoridades estadounidenses.

OTRAS NOTICIAS: Erwin, el guardia que murió arrollado en carretera a El Salvador

Un migrante guatemalteco falleció en un accidente de tránsito ocurrido la tarde del pasado 25 de junio en el estado de Misisipi, en Estados Unidos.

De acuerdo con la Patrulla de Carreteras de Misisipi, el percance ocurrió poco antes de las 5:30 p. m. (hora local) sobre la autopista 24, en el condado de Wilkinson, donde una camioneta Ford Expedition modelo 1998 se salió de la vía y terminó volcando.

El vehículo en el que se conducía el guatemalteco, quedó destruido. (Foto: Redes sociales)
El vehículo en el que se conducía el guatemalteco, quedó destruido. (Foto: Redes sociales)

Al llegar, los paramédicos declararon muerto a Juan Sarat Menchú, de 44 años. La causa del accidente continúa bajo investigación por parte de las autoridades, que no ha brindado más detalles sobre las circunstancias del hecho.

Tras el fallecimiento, familiares y personas cercanas iniciaron una campaña para reunir fondos que permitan trasladar los restos del guatemalteco a su natal San Miguel Uspantán, Quiché, donde esperan darle el último adiós junto a sus seres queridos.

Familiares de Juan Sarat Menchú esperan darle cristiana sepultura, en Quiché. (Foto: Redes sociales)
Familiares de Juan Sarat Menchú esperan darle cristiana sepultura, en Quiché. (Foto: Redes sociales)

*Con información de WJTV

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar