Erwin, el guardia que murió arrollado en carretera a El Salvador

La victima estaba de guardia cuando el conductor perdió el control de su auto y lo arrolló.
EN CONTEXTO: Identifican a conductor que provocó mortal accidente en carretera a El Salvador
La vida de Erwin Choc Rax, de 35 años, fue interrumpida de forma violenta el martes 30 de junio, luego de ser arrollado por un auto mientras estaba en su jornada laboral.
Choc era guardia de seguridad de un centro comercial ubicado en el kilómetro 19.5 de carretera a El Salvador y el día de la tragedia estaba de servicio.
Según un video que ha salido a luz, Geovany Joel Barco Meléndez, de 35 años, habría perdido el control de su auto, pasando sobre el bordillo y cruzándose de forma acelerada al otro carril.
El auto impactó contra el agente, dejándolo gravemente herido. Horas más tarde, murió en un centro asistencial, dejando a cinco menores en la orfandad.
Autoridades confirmaron que Barco permanece en el hospital bajo custodia policial, pues ya fue emitida una orden de aprehensión en su contra por homicidio culposo.
Así ocurrió el accidente: