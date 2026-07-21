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Guzmán estará en el Mundial de Motocrós en Estados Unidos

  • Con información de César Pérez Monzón / Colaborador
21 de julio de 2026, 15:26
Nicolás Guzmán Chour, será el representante de Guatemala, en el Mundial de Motocrós Amateur, que se desarrollará en Estados Unidos. (Foto: PSLMX)

Nicolás Guzmán Chour, será el representante de Guatemala, en el Mundial de Motocrós Amateur, que se desarrollará en Estados Unidos. (Foto: PSLMX)

Nicolás Guzmán clasifica por tercera vez al Loretta Lynn's 2026, y pone nuevamente a Guatemala en la élite del motocrós mundial. Un evento que se desarrollará en Tennessee, Estados Unidos.

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El piloto guatemalteco Nicolás Guzmán Chour, volvió a hacer historia, al asegurar su clasificación al Loretta Lynn's Amateur National Motocross Championship 2026, el campeonato amateur de motocross más importante del mundo.

Tras superar con éxito las exigentes etapas clasificatorias en Estados Unidos, Nicolás obtuvo por tercera ocasión su boleto a este prestigioso evento, consolidándose como uno de los pilotos latinoamericanos más destacados de su generación.

El 45 Campeonato Nacional Amateur de Motocrós, Monster Energy AMA, en el cual participará, Nicolás Guzmán, competirán los mejores corredores de toda Latinoamérica. (Foto: PSLMX)
El 45 Campeonato Nacional Amateur de Motocrós, Monster Energy AMA, en el cual participará, Nicolás Guzmán, competirán los mejores corredores de toda Latinoamérica. (Foto: PSLMX)

Con apenas 14 años, suma importantes títulos internacionales y buscará nuevamente dejar en alto el nombre de Guatemala frente a los mejores talentos del motocross mundial.

El 45 Campeonato Nacional Amateur de Motocrós, Monster Energy AMA, se celebrará del lunes 3 al sábado 8 de agosto de 2026. Celebrado en el mundialmente famoso rancho de Loretta Lynn en Hurricane Mills, Tennessee, es el principal evento de motocross amateur, con 36 categorías y los mejores talentos de toda Latinoamérica.

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