Ian Rodríguez sube a lo más alto del podio en Francia

El guatemalteco, Ian Rodríguez, volvió por todo lo alto el GT Cup Europe, ya que este sábado conquistó la victoria en la primera carrera, de la cuarta fecha del serial, que se disputó en el autódromo Paul Ricard, en Francia.
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El serial que lo vio campeón en el 2025, le abrió los brazos nuevamente a Ian, quien, en esta ocasión, corriendo en la categoría Pro Am, junto al italiano Andrea Galli, del equipo Ebimotors, conquistó el triunfo.
Debido a su trayectoria, Rodríguez, fue llamado por el equipo Ebimotors para ser compañero de Galli, en la cuarta fecha del serial, corriendo como piloto Silver, ya que, Galli, ocupó el asiento de corredor Bronze.
En un autódromo que el chapín ya conocía, hizo gala de su habilidad. Fue el primero en tomar el mando el Porsche 992 Cup, para luego dar paso a Galli, quien coronó una gran actuación, en una división que combina a un piloto profesional y uno amateur.
"Me siento muy agradecido con Dios, también me siento honrado y agradecido con FAEMS Team, y Ebimotors, además de mi compañero Andrea Galli, por haberme invitado a esta fecha. Me da mucha felicidad por haber sido parte de la primera victoria del equipo en este campeonato", comentó Rodríguez.
Este domingo, Ian enfrentará la segunda carrera de la fecha, en un autódromo que ha albergado grandes premios de Fórmula 1, Formula 2, GP3 Series, y FIM Ewc, entre otros seriales de talla mundial.
La próxima semana, Rodríguez volverá a Italia, para preparar junto a su equipo, FAEMS Team, la tercera fecha del Campeonato Italiano GT.