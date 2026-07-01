"Está grave": habla novio de mujer arrastrada por conductor ebrio en zona 18

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Según relató el joven, la víctima permanece hospitalizada con pronostico reservado.

OTRAS NOTICIAS: El conductor ebrio que arrastró por varios metros a una mujer en la zona 18

Nidia Renata Bautista García continúa en estado grave y su diagnóstico se complica con el paso de las horas tras el accidente registrado la noche del pasado domingo cuando regresaba junto a su novio de celebrar el cumpleaños de su hija.

Ambos viajaban en motocicleta cuando fueron impactados, presuntamente, por un conductor ebrio.

De acuerdo con un informe médico, la víctima permanece bajo atención especializada en el Hospital de Accidentes Ceibal. Durante la madrugada, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos 1, donde su pronóstico sigue siendo reservado.

La víctima perdió un brazo tras ser arrastrada por varios metros. (Foto: redes sociales)

Presenta quemaduras por fricción y sufrió la amputación del brazo derecho por debajo del codo, se informó.

Su novio, Kevin Alexander Jiménez Ambrocio continúa estable y bajo observación médica luego de ser intervenido quirúrgicamente por una lesión que sufrió en la muñeca.

El conductor Jorge Rodas fue enviado al Preventivo para Varones de zona 18. (Foto: archivo/Soy502)

Al reconstruir los hechos, relata que esperaban a que les dieran vía en una gasolinera de la colonia Atlántida, zona 18 de la capital cuando el automotor los impactó en la parte de atrás.

"Yo caí adelante y ella encima de mí. Mi reacción fue pararme y en eso el carro siguió acelerando; solo vi que se llevó a mi novia debajo del carro, la arrastró", recordó.

Añade que él buscó a Nidia hasta la Calle Martí y otros familiares por la Calzada La Paz, pero no dieron con ella ni el vehículo que los arrolló. "Retorné al lugar de los hechos y llegaron dos motos; los muchachos me dijeron que ya habían agarrado a la persona y trasladado a mi novia al IGSS de zona 7. Una ambulancia me trasladó a mí", comentó.