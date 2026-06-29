El conductor ebrio que arrastró por varios metros a una mujer en la zona 18

-

El conductor arrastró por varios metros a una mujer en la zona 18 y luego intentó huir, pero fue detenido por transeúntes.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes sobre un caso que se ha viralizado en las redes sociales, en donde un automovilista en aparente estado de ebriedad arrolló a una pareja que viajaba en una motocicleta, arrastrando a una mujer por varios metros, en la entrada a la colonia Atlántida, zona 18.

Agentes policiales neutralizaron y consignaron a Jorge "N", quien conducía el vehículo con placas de circulación P-551JSQ y quien es el presunto responsable del hecho. Este hombre fue puesto a disposición de los tribunales correspondientes para que responda por sus actos, según indicaron las autoridades.

Esto dice la PNC por el conductor ebrio que arrastró por varios metros a una motorista en la zona 18. pic.twitter.com/SxBjwQDYvF — Geber Osorio (@OsorioGeber) June 29, 2026

Por medio de videos se observa cuando el automovilista, pese a ver a la mujer debajo del vehículo tras haberla arrastrado, decide retroceder pasándole la llanta encima para luego huir.

Posteriormente, este hombre fue detenido por otras personas que se percataron de lo sucedido y así entregarlo a las fuerzas de seguridad que quedaron a cargo del caso.

La víctima, quien resultó gravemente herida habría sido trasladada en estado delicado a un centro asistencial y de momento se desconoce su actual estado de salud.

La PNC también indicó que se instruyó a realizar mayor coordinación con el Departamento de Tránsito de dicha institución y con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para implementar más operativos de control y alcoholemia en puntos estratégicos de la ciudad capital y las principales rutas del país, con especial énfasis en horarios nocturnos y de madrugada.