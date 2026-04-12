Localizan bolsas negras con posibles restos humanos en la zona 3

Posibles restos humanos fueron encontrados por Bomberos Municipales.
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De acuerdo con los cuerpos de socorro, varias llamadas de emergencia alertaron sobre un contenedor abandonado sobre la 21a, calle y 3a. avenida, de la zona 3 de Ciudad de Guatemala.
Al llegaron localizaron bolsas plásticas negras con posibles "restos humanos".
Así lo encontraron:
Ante ello, los bomberos solicitaron la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) para confirmar este macabro hallazgo.