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Localizan bolsas negras con posibles restos humanos en la zona 3

  • Por Maria Fernanda Gallo
12 de abril de 2026, 07:19
El contenedor fue abandonado en vía pública. (Foto: Bomberos Municipales)

El contenedor fue abandonado en vía pública. (Foto: Bomberos Municipales)

Posibles restos humanos fueron encontrados por Bomberos Municipales.

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De acuerdo con los cuerpos de socorro, varias llamadas de emergencia alertaron sobre un contenedor abandonado sobre la 21a, calle y 3a. avenida, de la zona 3 de Ciudad de Guatemala.

Al llegaron localizaron bolsas plásticas negras con posibles "restos humanos". 

Así lo encontraron:

Ante ello, los bomberos solicitaron la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) para confirmar este macabro hallazgo.

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