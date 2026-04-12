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Así son los "Transformers" en Guatemala (Video)

  • Por Selene Mejía
11 de abril de 2026, 19:12
Una edición de Transformers dedicada a Guatemala se viraliza en redes. (Foto: Alexander Arias)

Una edición de Transformers dedicada a Guatemala se viraliza en redes. (Foto: Alexander Arias)

El creador de contenido Alexander Arias mostró cómo serían los Transformers con los servicios de transporte público de Guatemala. 

OTRAS NOTICIAS: ¡De turistas! Crean video con los personajes de "Super Mario" de visita en Guatemala

El colorido bus extraurbano, el tuc tuc, el transmetro, el auto deportivo de la PNC, el camión de la basura, los camiones de bomberos y hasta las motos se transformaron en robots que salvan el mundo de los Decepticons.

transporte guatemala

En una animación dividida en dos partes se aprecia el ingenio de Alexander, quien ya había enamorado a los usuarios de Tik Tok con su versión de los personajes de Mario Bros haciendo turismo en Guatemala. 

Los famosos robots se transforman en Antigua Guatemala y en Atitlán, dando más drama nacional al clip. 

En la despedida los autos pasan por el Puente del Incienso de la Ciudad de Guatemala emocionando a muchos. 

MIRA: 

@alexander_arias_gt Los Transformers están en Guatemala #transformers #erickalexander #tendenciatiktok #ai #robots ♬ sonido original - Erick Alexander

@alexander_arias_gt Parte 2: Los Transformers están en Guatemala @Erick Alexander #transformers #erickalexander #tendenciatiktok #ai #robots ♬ sonido original - Erick Alexander

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