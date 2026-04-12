Así son los "Transformers" en Guatemala (Video)

El creador de contenido Alexander Arias mostró cómo serían los Transformers con los servicios de transporte público de Guatemala.
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El colorido bus extraurbano, el tuc tuc, el transmetro, el auto deportivo de la PNC, el camión de la basura, los camiones de bomberos y hasta las motos se transformaron en robots que salvan el mundo de los Decepticons.
En una animación dividida en dos partes se aprecia el ingenio de Alexander, quien ya había enamorado a los usuarios de Tik Tok con su versión de los personajes de Mario Bros haciendo turismo en Guatemala.
Los famosos robots se transforman en Antigua Guatemala y en Atitlán, dando más drama nacional al clip.
En la despedida los autos pasan por el Puente del Incienso de la Ciudad de Guatemala emocionando a muchos.
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