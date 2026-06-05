Descubrimiento de vasija ceremonial de cacao en Guatemala se viraliza

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El momento del hallazgo de una vasija usada para ceremonias de cacao, en un entierro maya, se hizo viral por una publicación en redes de National Geographic.

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El video narra el simbolismo de estos recipientes donde la nobleza tomaba esta bebida sagrada, este y otros objetos fueron encontrados en la tumba de un rey.

"Hay una vasija pintada, tiene una descripción, es perfecta, es hermosa", mencionó el arqueólogo guatemalteco Francisco Estrada-Belli, quien realizó el descubrimiento, afirmando que el objeto debe tener unos mil 500 años.

Según los especialistas que encontraron el tesoro, se asegura que en la inscripción se encuentra el dios colibrí y aparece el glifo que representa al cacao.

La orilla lleva una dedicación: "Aquí se presenta esta copa para beber chocolate con maíz y fue colocado para el paso al otro mundo".

"Este es un recipiente para un rey", agrega Francisco mientras se explica que es difícil encontrar elementos tan preservados en una tumba real.

Según la inscripción la copa fue un regalo del rey de la poderosa ciudad vecina llamada "Naranjo". El nombre del rey de ésta es Ajnuumsaj que se traduce a "El sol que cruza el cielo".

El intercambio de copas para cacao era un signo de amistad o alianza. Según los expertos los datos coincide con los frisos del yacimiento arqueológico Holmul.

Estrada-Belli halló este tesoro en la tumba de Juun Ch'amab K'uh el tercer rey de la dinastía Holmul. Este evento ocurrió hace un tiempo, y a través de National Geographic se vuelve a recordar.

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