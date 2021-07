Héctor Sandarti revela el atributo físico que le abrió las puertas al espectáculo

Héctor Sandarti reveló en su cuenta oficial de Youtube que fue lo que lo ayudó a llegar a donde está en la televisión internacional.

A través de una amena conversación en su programa "Algo bueno que decir", en su canal de Youtube, Héctor Sandarti explicó la razón por la que llegó a importantes programas hispanos en México y Estados Unidos.

"No me considero especialmente guapo o atractivo, aunque sé que tengo lo mío como todos lo tenemos, pero alguna vez alguien me preguntó ¿cuál consideras que es ese atributo físico que más te gusta?, en este episodio voy a responder porque además me ha abierto todas las puertas", inició el guatemalteco.

"Algunos pensarán que voy a hablar acerca de mis ojos, mis piernas, mi pecho o alguna parte de mi cuerpo y no, lamento desilusionarlos", continuó.

Finalmente dijo que le gusta más: "Considero que lo que más me ha abierto todas las puertas es la sonrisa".

Sandarti dijo que la razón por la que dedicaba su segmento a la sonrisa era porque no era una acción exclusiva de él y todos pueden usarla a su favor.

"Hay unas más atractivas que otras, unas muy chistosas y otras muy extrañas, pero cualquier sonrisa sincera va a causar el mismo efecto en todas las personas", dijo.

"Una sonrisa sincera siempre te abre todas las puertas", aconsejó a sus seguidores.

El guatemalteco compartió una anécdota al respecto: de niño solo lo hacía cuando estaba contento. Sin embargo, un libro de autoayuda lo motivó a ser más expresivo, pues la sonrisa tiene un poder que causa empatía en los demás.

"Cuando veo a alguien que me recibe con una sonrisa me relaja", dijo como ejemplo, acerca del primer contacto y la primera impresión.

Según él, la sonrisa provoca agrado y atención.

"La primera vez que puse en práctica el poder de la sonrisa sincera fue al tramitar mi visa por primera vez para viajar a Estados Unidos... me presenté frente al oficial, me presenté cordialmente y le entregué los documentos que me pidió, respondí amablemente y mostré mi sonrisa", afirmó contando que se la dieron.

También agregó otras anécdotas de su sonrisa como tarjeta de presentación y en el mundo laboral.

MIRA EL VIDEO: