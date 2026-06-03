¡Histórico! Nacen tres crías de "lagarto escorpión" en zoo La Aurora

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Tres crías de Heloderma charlesbogerti nacieron con éxito en el Zoo La Aurora haciendo historia para su conservación en Guatemala.

El "niño dormido" o "lagarto escorpión" como es conocido en el país, es uno de los reptiles más amenazados del planeta y el Parque Zoológico Nacional La Aurora registró nacimientos por segundo año consecutivo, consolidando avances científicos.

Foto: Zoo La Aurora.

Programa de Conservación de Heloderma charlesbogerti

Esta es una iniciativa científica, educativa y de protección ambiental, del zoológico, diseñada para salvar de la extinción al Heloderma, la especie de reptil venenoso es endémica del Valle del Motagua en Guatemala, y se encuentra en peligro crítico de extinción.

El programa se centra en la reproducción asistida y cría, los ejemplares nacidos en cautiverio son liberados en reservas naturales privadas dentro de su hábitat original para repoblar la zona y restaurar el ecosistema del bosque seco.

También destaca la educación y protección del hábitat, trabajando activamente con comunidades locales para evitar la destrucción de su entorno y detener la caza furtiva, causada por el miedo y el tráfico ilegal de mascotas.

Foto: Zoo La Aurora.

Importancia de este nacimiento

Este constituye un avance importante para la conservación de uno de los reptiles más amenazados del mundo. En 2025, el Zoológico La Aurora logró el primer nacimiento documentado de Heloderma charlesbogerti dentro de un programa de conservación ex situ en Guatemala y fuera de Estados Unidos.

El nacimiento de tres nuevas crías en 2026 confirma la continuidad del programa reproductivo y fortalece las capacidades técnicas y científicas desarrolladas en el país para la conservación de la especie.

Foto: Zoo La Aurora

El Heloderma charlesbogerti

Está clasificado como En Peligro (EN) por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se estima que sobreviven aproximadamente 500 individuos en estado silvestre.

La especie habita ecosistemas de bosque seco y monte espinoso tropical en el Valle del Motagua, además de una población remanente en la falda del Volcán de Pacaya.

Las principales amenazas para su supervivencia incluyen la pérdida y fragmentación del hábitat, el tráfico ilegal de fauna silvestre, la persecución directa, el cambio climático, la reducida diversidad genética y la limitada disponibilidad de refugios naturales.

Según explica de manera oficial el Zoológico La Aurora el programa inició en 2019 como parte de la Estrategia Nacional para la Conservación de Heloderma y sus Hábitats impulsada por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), en colaboración con la Universidad del Valle de Guatemala, la Reserva Natural Heloderma y Atlanta Zoo.

Foto: Zoo La Aurora.

Actualmente, el proyecto resguarda una población integrada por individuos recuperados del tráfico ilegal de fauna silvestre y por ejemplares nacidos como resultado de los esfuerzos de conservación, contribuyendo a la construcción de una población de respaldo genéticamente viable para la especie.

El programa integra manejo especializado en herpetología, medicina veterinaria, genética poblacional y reproducción. Los recintos replican microhábitats áridos del Valle del Motagua mediante gradientes térmicos, refugios y sustratos adecuados. Además, se implementan protocolos especializados para especies venenosas, monitoreo veterinario continuo, ultrasonografía reproductiva, control nutricional e incubación artificial.

La reproducción de Heloderma charlesbogerti representa un reto técnico considerable debido a su biología altamente especializada y baja tasa reproductiva natural.

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