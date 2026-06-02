Panchito: el loro que intentan rescatar cerca de iglesia en Antigua Guatemala

Un loro cachete amarillo permanece en las ramas más altas de un árbol de la plazuela de la Iglesia de La Merced en Antigua Guatemala mientras su familia busca que regrese a casa.
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Al inicio se creyó que se trataba de un ejemplar silvestre descansando, sin embargo, en redes se supo que tenía dueño.
El loro conocido como "Panchito" se escapó de una vivienda y durante varias horas, los Bomberos Voluntarios tratan de bajarlo, aún sin éxito.
La presencia del ave ha generado curiosidad y debate, mientras se planea la forma de ser recuperado a salvo.
Cada vez que los cuerpos de socorro se acercan más al ejemplar éste alza el vuelo, frustrando los esfuerzos por capturarla.
Por ahora los dueños no se han pronunciado y permanece la alerta hasta lograr que el ave regrese con vida.