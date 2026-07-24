Capturan a hombre que exigía Q25 mil para no hacerle daño a su víctima

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El hombre fue sorprendido cuando recogía un paquete que simulaba la cantidad acordada con la víctima.

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Este miércoles 23 de julio, se puso en acción un plan antiextorsión en la zona 1 de la ciudad, donde un hombre de 20 años resultó capturado.

Según indicó la Policía Nacional Civil, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) ya estaban al tanto de este caso, por lo que lograron acordar con el extorsionista para recibir el supuesto pago.

La víctima era amenazada por criminales que exigían Q25 mil bajo el concepto de extorsión. Luego de una serie de negociaciones, lograron coordinar que hoy le entregaría Q15 mil.

El capturado deberá enfrentarse a la ley. (Foto: PNC)

En la 1 calle y 13 avenida de la zona 1, lograron interceptar a un hombre identificado como Gustavo "N", de 20 años, quien según las investigaciones, pertenece a la mara salvatrucha.

El hombre se transportaba con un paquete que simulaba la cantidad acordada, sin imaginar que los supuestos billetes eran recortes de periódico.

Tras la captura, se decomisó un dispositivo móvil y el paquete de dinero falso. Gustavo "N" fue trasladado a Torre de Tribunales, donde quedó puesto a disposición de la justicia.

La PNC informó que continúan las investigaciones sobre este caso ya que en este hecho delictivo participaban más personas.