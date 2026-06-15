Hombre fallece al tratar de escapar de una persecución policial

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El motorista intentó huir de las autoridades y falleció al perder el control durante la persecución.

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Un hombre de 23 años murió en un accidente de tránsito ocurrido en Escuintla, luego de perder el control de la motocicleta en la que se desplazaba mientras intentaba escapar de un operativo de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con el informe policial el motorista llamó la atención de los agentes cuando, al percatarse de la presencia de un puesto de control, habría ignorado la señal de alto y aceleró la marcha iniciando una persecución.

Agentes localizaron una escopeta con el número de registro borrado en la ruta de la persecución. (Foto: PNC)

Según el reporte, durante el recorrido el hombre habría lanzado una escopeta con el número de serie borrado localizada por los agentes.

Minutos después, el conductor perdió el control de la motocicleta y derrapó sobre la carretera, donde debido a las lesiones sufridas, falleció en el lugar a causa de politraumatismo.

El motorista falleció tras accidente durante una persecución policial en Escuintla. (Foto: PNC)

Un agente de la PNC también sufrió una caída y resultó con un golpe en la clavícula derecha al intentar detener su motocicleta para auxiliar al motorista.