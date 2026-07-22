Hombre fallece durante hecho armado en Villa Canales

Vecinos alertaron a los bomberos luego de un ataque armado que dejó a un hombre fallecido.
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Los vecinos de la colonia Bello Atardecer, de Villa Canales, Guatemala, se alarmaron al oír detonaciones de arma de fuego cuando desconocidos a bordo de una motocicleta atacaron con arma de fuego a un hombre.
Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y evaluaron a la víctima de unos 29 años, quien fue identificado como Raúl Adolfo Argueta Perez.
Tras la evaluación, se confirmó que la víctima había fallecido debido a la gravedad de las lesiones.
El área quedó a cargo de las autoridades correspondientes para las diligencias de ley.