¿Quién es el sobreviviente del hecho armado en San Miguel Dueñas?

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El sobreviviente de este ataque cuenta con una lista de antecedentes, entre ellos que habría mantenido vínculos con el Cartel del Golfo.

Tras un fuerte hecho armado registrado el pasado sábado 18 de julio en San Miguel Dueñas, dos hombres fallecieron y uno más sobrevive herido en el hospital.

Se trata de Alexandro Galindo Arellano de 38 años, quien permanece bajo custodia policial en el Hospital Pedro de Bethancourt en Antigua Guatemala.

Según el Ministerio Público, Galindo cuenta con antecedentes de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, además que lo vinculan al Cartel del Golfo.

Cabe recordar que en 2016 el sobreviviente pretendía viajar a Suiza con 77 cápsulas en el interior de su organismo.

Así quedó el vehículo en el que se transportaba Galindo y dos personas más que quedaron fallecidas. (Foto: RRSS)

Antecedentes que lo vinculan al Cártel del Golfo

En 2019, el 13 de marzo, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público (MP) informó sobre la captura de varias personas que conformaban una estructura vinculada a un cartel mexicano y de ese modo mantenían conexiones entre Colombia-Guatemala-México.

Dicha investigación y la ejecución de capturas se iniciaron tras la aprehensión de Galindo en el Aeropuerto Internacional La Aurora, cuando intentó transportar los ilícitos en el interior de su cuerpo con dirección a Suiza.

Como resultado de las investigaciones de ese entonces, el Ministerio Público logró la incautación de cuatro kilos de cocaína, así como de USD 200 mil en efectivo en 2018.

Alexandro Galindo Arellano había sido vinculado al Cártel del Golfo. (Foto: RRSS)

Sobre el ataque armado y las investigaciones en curso

Un ataque armado se registró la noche del 18 de julio en el ingreso a San Miguel Dueñas.

Hombres fuertemente armados interceptaron a los tripulantes de un picop, les bloquearon el paso y les dispararon en varias ocasiones.

Durante el procesamiento de la escena, los fiscales del Ministerio Público localizaron al menos 159 indicios valísticos, además de dispositivos móviles que servirán para las investigaciones en curso.

Mientras, la Policía Nacional Civil indicó que como primer línea de investigación, se presume que este hecho armado está vinculado a riñas por control de narcomenudeo y extorsiones entre la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y el grupo de "Los Caradura".