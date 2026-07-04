El hombre que habría matado a su amigo con un bate de béisbol

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Según la investigación, el señalado ya había ingresado 16 veces a la cárcel.

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La Policía Nacional Civil dio a conocer que, por medio de un allanamiento realizado en colaboración con el Ministerio Público, se ejecutó la captura de un hombre, el cual es sindicado de homicidio.

El hombre fue capturado tras ser señalado de darle muerte a un supuesto amigo con un bate de béisbol, el pasado 16 de junio.

Dicho operativo se llevó a cabo en la colonia Los Ángeles, en la zona 3 de Jocotenango, Sacatepéquez. Fueron los investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), quienes capturaron a Francisco "N", de 37 años, buscado por un juzgado local.

El capturado fue puesto a disposición de la justicia. (Foto: PNC)

Sobre el homicidio

De acuerdo a la investigación, este individuo habría atacado con un bate de béisbol a Luis Manuel Rodríguez Hernández, de 37 años, luego que ambos sostuvieran una acalorada discusión.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas; sin embargo, falleció en el hospital un día después de ser ingresado.

La autoridades incautaron evidencias que fortalecerán y esclarecerán el caso. (Foto: PNC)

Tenía 16 ingresos a la cárcel

La base de datos de la PNC, indicó que Francisco "N" ya había sido ingresado a la cárcel con anterioridad.

Según los datos, en su adolescencia estuvo en correccionales por tenencia y consumo de droga, robo, extorsión, portación ilegal de arma de fuego, agresión, robo en grado de tentativa y escándalo en la vía pública, del 2004 al 2010.

Durante el allanamiento fueron decomisados indicios que serán importantes para fortalecer la investigación.