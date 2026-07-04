Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Acalorada discusión entre esposos termina en disparos

  • Por Reychel Méndez
04 de julio de 2026, 09:18
La discusión subió de tono y terminó con ambos heridos. (Foto ilustrativa: iStock)

La discusión subió de tono y terminó con ambos heridos. (Foto ilustrativa: iStock)

La mujer habría atacado con un cuchillo a su esposo y este le disparó en la pierna.

OTRAS NOTICIAS: Conductora fallece tras accidentarse en Mixco

La Policía Nacional Civil, dio a conocer sobre la captura de un hombre identificado como Emanuel "N", de 25 años, en la zona 21, luego que le disparara a su esposa tras una discusión. 

Según el reporte policial, agentes de la comisaría 14, se dirigieron a la colonia Nimajuyú I, luego de recibir denuncias de vecinos que escucharon gritos de una acalorada discusión y luego varios disparos.

Presuntamente, la pareja perdió el control durante la pelea, ya que la mujer habría atacado con un cuchillo al ahora capturado, a quien causó una herida cortante en la mano. En respuesta, el hombre le disparó en una pierna.

El hombre fue puesto a disposición del juez correspondiente. (Foto: PNC)
El hombre fue puesto a disposición del juez correspondiente. (Foto: PNC)

Los agentes neutralizaron al ahora detenido, quien portaba una pistola marca Canik en la mano y otra Night Stalker SF en la cintura, ambas sin la documentación respectiva. Además, se le incautaron tres tolvas y 37 municiones.

Por otro lado, la mujer de 21 años, fue auxiliada para luego ser trasladada a un centro asistencial.

Emanuel "N", fue puesto a disposición de la justicia para esclarecer su situación penal.

Las armas fueron incautadas como evidencias del hecho. (Foto: PNC)
Las armas fueron incautadas como evidencias del hecho. (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar