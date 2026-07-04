Acalorada discusión entre esposos termina en disparos

La mujer habría atacado con un cuchillo a su esposo y este le disparó en la pierna.
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La Policía Nacional Civil, dio a conocer sobre la captura de un hombre identificado como Emanuel "N", de 25 años, en la zona 21, luego que le disparara a su esposa tras una discusión.
Según el reporte policial, agentes de la comisaría 14, se dirigieron a la colonia Nimajuyú I, luego de recibir denuncias de vecinos que escucharon gritos de una acalorada discusión y luego varios disparos.
Presuntamente, la pareja perdió el control durante la pelea, ya que la mujer habría atacado con un cuchillo al ahora capturado, a quien causó una herida cortante en la mano. En respuesta, el hombre le disparó en una pierna.
Los agentes neutralizaron al ahora detenido, quien portaba una pistola marca Canik en la mano y otra Night Stalker SF en la cintura, ambas sin la documentación respectiva. Además, se le incautaron tres tolvas y 37 municiones.
Por otro lado, la mujer de 21 años, fue auxiliada para luego ser trasladada a un centro asistencial.
Emanuel "N", fue puesto a disposición de la justicia para esclarecer su situación penal.