Horacio Villalobos fue invitado por Yordi Rosado a la cabina de radio mexicana Exa 104.9, en su programa "Jordi en Exa".

El juez del famoso reality se sintió comprometido cuando el locutor y conductor le preguntó quién era su alumno preferido.

“ ¿quién es tu favorito? ” Yordi Rosado.

"No te quiero decir, te explicó por qué: no quiero influir", respondió Villalobos a Yordi.

La cosa tomó un rumbo más revelador cuando Yordi le preguntó: "¿Pero si tienes uno?"

“ Clararira que yes, claro que tengo mi persona favorita ” Horacio Villalobos

"La tengo pero no quiero influir porque luego dicen: 'ganó, ay, Horacio metió mano negra', a mí me inventan cada cosa y yo no tengo ninguna injerencia más que con mi voz, decir lo que pienso", concluyó el estricto juez.

Yordi siguió cuestionando: "Dame un top 3 de los que dices: ¡qué buenas voces tienen!"

Horacio contestó: "Angie, Dalú y Dennis... Mira qué inteligente Yordi, ahora me va a decir ¿y tu top 2?, ¿y tu top 1?", reconoció.

Luego de unas risas, Yordi dijo: "Sinaloa, Honduras y Guatemala, oye, muy bien, Guatemala qué fuerte le ha dado en La Academia, ganó la pasada".

Villalobos explicó acerca de los seguidores en Centroamérica: "Además votan y votan a través de la aplicación, puedes votar 10 veces al día, y Honduras y Guatemala están votando en bloque por sus paisanos".

Yordi elogió a los guatemaltecos contando una anécdota: "La gente de Guatemala tiene un amor muy especial, ¡es tan noble!, he ido muchísimo a Guatemala por trabajo y lo que voy a decir es muy fuerte, pero... si yo no fuera mexicano me gustaría ser guatemalteco, me encanta la gente".

“ Cuando fui a Tikal en Guatemala dije: Dios sí existe, me impresionó esa ciudad, las ruinas mayas me dejaron helado y la gente en Guatemala es encantadora ” Horacio Villalobos.

Para este domingo, 23 de febrero, está prevista la final de La Academia, reality show de talentos, cuyos finalistas son: Dalú, Angie, Dennis, Carlos y Charly. ¡No te lo pierdas!

