Nueve personas resultaron heridas en accidente causado por conductor ebrio

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Las víctimas resultaron gravemente heridas.

Un conductor presuntamente en estado de ebriedad y la imprudencia al volante provocaron un fuerte accidente de tránsito en la 3a. calle y 12a. avenida de la zona 4 de Villa Nueva, donde nueve personas resultaron heridas, varias de ellas con posibles fracturas.

El percance ocurrió cuando una panel, que transportaba a siete trabajadores de una red de supermercados, salió de la 12a. avenida e intentó incorporarse a la 3a. calle, sin embargo, en ese momento fue impactado por un automóvil, lo que provocó que la panel volcara por completo.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios, quienes con hidráulico, rescataron a Lesvia Salazar, de 36 años; Cindy Mejía, de 33; Rodolfo Rodas, de 57, piloto de la panel, Mauricio Santizo, de 54; Oscar Lima, de 21; Brenda Elizabeth Fuentes González, de 42 y Antonio Ricardo Morales Ajanel, de 19 y los trasladaron al IGSS 7-19 con múltiples lesiones y posibles fracturas.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Los socorristas también atendieron a David Antonio Chávez Valdez, de 21 años, piloto del automóvil, y a Erick Ariel Ixtun Ramírez, de 25, quienes se encontraban en aparente estado de ebriedad y con múltiples lesiones, por lo que ambos fueron trasladados estables al Hospital de Especialidades de Villa Nueva.

Al lugar también se presentó la Policía Nacional Civil (PNC), quienes investigan cómo ocurrió el percance para reducir responsabilidades del hecho.