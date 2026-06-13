¡Imprudencia! Captan a conductor cruzando una pasarela (video)

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Por evitar el tránsito, el motorista cruzó la pasarela.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva mostró un video en donde se observa a un motorista conduciendo sobre una pasarela en ruta al Atlántico.

En el video se observa al hombre que sube a la pasarela y la atraviesa conduciendo para cruzar los carriles de la ruta.

Al llegar al final del tramo de la pasarela, desciende y continúa su recorrido cargándola por las escaleras para seguir su ruta en la carretera.

Este acto "irresponsable" pudo haber causado un accidente, afirmó la PMT.

Necesidad de educación vial

Emetra ha visto con preocupación la falta de educación vial especialmente en motoristas, quienes arriesgan su vida y la de los demás realizando actos peligrosos al momento de conducir.

Incluso, para los motoristas han abierto una convocatoria para exonerarse hasta del 60% de las multas por faltas leves a cambio de recibir un curso de educación vial.

Muchas infracciones tienen origen en malos hábitos al conducir. Por eso, la educación vial es clave para cambiar conductas, crear conciencia y ayudar a construir una movilidad más segura. Incentivar la capacitación puede marcar la diferencia.#TransitoGT #EducaciónVial… pic.twitter.com/1U9TtgJiBp — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) June 4, 2026

A esta escuela han asistido más de 90 mil conductores que han infringido la ley. Sin embargo, Emetra continua reforzando esta y otras acciones para evitar que los conductores sigan con este tipo de conductas ilegales.

Una inversión millonaria

Además, las autoridades de tránsito han informado que el costo de estos "actos irresponsables" ha sido millonaria.

El Sistema de Salud Pública reporta más de Q297 millones invertidos en recursos hospitalarios en la atención a motoristas involucrados en accidentes de tránsito.

Los recursos públicos destinados a atender hechos de tránsito relacionados con alcohol representan un impacto importante para la sociedad. La prevención y la educación vial son claves para evitar accidentes que pueden prevenirse.#TransitoGT #PrevenciónVial #SeguridadVial… pic.twitter.com/m9rHIHKVl4 — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) June 12, 2026

Casos en que incluso resultan con discapacidad y afectaciones graves para las víctimas y motoristas responsables de conducir contra la vía, no respetar las señales e indicaciones de tránsito, hacer maniobras sobre la marcha e incluso conducir en estado de ebriedad.

Operativos de alcoholemia han sido instalados y aumentados, especialmente en esta temporada del Mundial 2026, donde aumentan los festejos y reuniones en marco de este evento.