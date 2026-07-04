Menor de edad conducía un tráiler que se accidentó en ruta al Atlántico

Un menor de edad que conducía un tráiler falleció junto a otro automovilista tras provocar un choque frontal en la ruta al Atlántico.
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Milton Javier Quijada Cartagena, de 16 años perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 115 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de la aldea La Palmilla.
El adolescente conducía un tráiler que transportaba block con destino a Puerto Barrios, Izabal. Tras el impacto, quedó atrapado en la cabina del vehículo y fue localizado sin vida por Bomberos Municipales Departamentales.
En el otro vehículo involucrado viajaba Felipe Antonio Ayala Rodas quien falleció tras el impacto contra el tráiler cuando regresaba a su vivienda después de una jornada de trabajo como mecánico.
Personas que llegaron al sitio reconocieron el automóvil como el de un vecino de la aldea El Jute y avisaron a sus familiares.
De forma preliminar, las autoridades indicaron que el menor que manejaba el tráiler intentó rebasar sin darse cuenta que el automóvil se aproximaba en sentido contrario.
Además, indicaron que el choque fue frontal y, después, ambos vehículos terminaron impactando contra un árbol.