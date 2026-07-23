Identifican a joven fallecido tras ataque armado en Chinautla

La víctima falleció en la ambulancia, mientras que cinco personas más resultaron gravemente heridas.
EN CONTEXTO: Cinco personas resultan heridas en un hecho armado en Chinautla (video)
Un ataque armado se registró la noche del miércoles 22 de julio en San Antonio Las Flores, Chinautla.
Cinco personas resultaron gravemente heridas, por lo que fueron llevadas hacia distintos centros asistenciales.
Una sexta víctima falleció durante su trasladado debido a la gravedad de las heridas y fue identificada como "Yoni", un joven conocido en el sector.
Vecinos lo describen como una persona humilde, trabajadora y honrada.
Detienen a presuntos responsables
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la captura de cuatro hombres que iban a bordo de dos motocicletas.
Dos de los capturados eran menores de edad, por lo que fueron remitidos al juzgado correspondiente.
La PNC indicó que los capturados pertenecen a la Mara Salvatrucha.