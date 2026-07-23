Cinco personas resultan heridas en un hecho armado en Chinautla (Video)

Los heridos fueron trasladados a distintos centros asistenciales tras haber sido alcanzados por las balas.
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Este miércoles 22 de julio, Bomberos Voluntarios fueron requeridos a San Antonio Las Flores, Chinautla, luego que sucediera un hecho armado.
Los llamados de auxilio alertaban sobre personas heridas. Los socorristas llegaron al lugar donde localizaron a cinco víctimas.
Tras realizar las revisiones primarias, fueron estabilizados y posteriormente trasladados a distintos centros asistenciales.
Cuatro de las personas fueron ingresadas a el Hospital General San Juan de Dios, mientras que una quinta víctima ingresó al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de la zona 7.
Los pacientes quedaron bajo atención médica para tratar las heridas que presentaban.
Una persona falleció en el lugar
Los bomberos informaron sobre una sexta víctima que debido a las heridas, falleció en el lugar.
Tras confirmar el deceso, coordinaron con las autoridades correspondientes para hacer las diligencias de ley y la recolección de evidencias que ayuden a esclarecer este ataque armado.